Najdłuższe połączenie kolejowe w Polsce. Obsługuje je PKP Intercity

Trasy kolejowe w Polsce mają różną długość. Wybrane z nich są naprawdę długie i na przejazd trzeba zarezerwować sobie nawet kilkanaście godzin. Rekordzistą pod tym względem jest pociąg PKP Intercity Artus, który pokonuje trasę liczącą prawie 1000 km!

Najdłuższe połączenie kolejowe w Polsce z Przemyśla nad morze

Wspomniana trasa zaczyna się na stacji Przemyśl Główny (woj. podkarpackie) i pociąg kończy przejazd w Gdyni Głównej (woj. pomorskie). Chcąc dostać się nad morze z pierwszego z wymienionych miast do drugiego można to zrobić szybciej, ale to konkretne połączenie kolejowe nie przebiega przez Warszawę. Trasa jest dłuższa.

Najdłuższe połączenie kolejowe w Polsce ma dystans 997 km. Pociąg zalicza na trasie stacje kojowe w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Bydgoszczy. Chcąc udać się w taką podróż trzeba zarezerwować pół doby. Skład Intercity Artus pokonuje trasę w niespełna 12 godzin i pod tym względem w Polsce mamy innego rekordzistę.

Na drugim miejscu pod względem długości trasy kolejowej w Polsce mamy połączenie z Przemyśla Głównego do Szczecina. Trasa obsługiwana jest przez pociąg nocny i jej przebycie wiąże się z czasem aż 14 godzin i 27 minut. Natomiast podróż powrotna trwa ponad 15 godzin. Dystans jest tylko o kilka kilometrów krótszy względem tego rekordowego i wynosi 990 km.

Połączenie obsługuje Przemyślanin, który na trasie zalicza stacje w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Skład obejmuje wagony sypialniane i kuszetki.

Polacy jeżdżą pociągami coraz chętniej

Pociągi cieszą się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem, co potwierdzają dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego. Taka forma podróży wybierana jest coraz częściej i tylko w kwietniu br. zdecydowało się na nią blisko 35 mln pasażerów. Lepszy pod tym względem w historii polskiej kolei był tylko październik 2023 r.

Obecnie mamy sezon wakacyjny i w jego trakcie zapewne padną nowe rekordy. Obecny rok w pełnej skali zapewne też będzie pod tym względem najlepszy. Tylko PKP Intercity wierzy, że do końca 2024 r. przewiezie blisko 75 mln pasażerów. Dla porównania w 2023 r. przewoźnik obsłużył nieco ponad 68 mln podróżnych, a rok wcześniej 59 mln.

W ramach ciekawostki warto dodać, że najdłuższa trasa kolejowa na całym świecie ma około 18,7 tys. km i łączy zachodnią część Europy z Singapurem. Ponadto przebiega przez Polskę.