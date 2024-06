Wrocław po raz kolejny z rzędu może pochwalić się pozycją lidera wśród liczby obsłużonych pasażerów pociągów w skali całego roku. Dworzec ze stolicy Dolnego Śląska zamknął 2023 r. z wynikiem blisko 30 mln osób i w ten sposób uplasował się na podium wszystkich stacji kolejowych w Polsce.

Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce

W całym 2023 r. na stacji Wrocław Główny wsiadło lub wysiadło 29,4 mln pasażerów. Wynik ten stanowi 3,9 proc. całego ogółu obsługi ruchu w skali Polski. Jest to również lepszy rezultat w porównaniu do 2022 r. kiedy to dworzec stolicy Dolnego Śląska również obsłużył najwięcej pasażerów w kraju i wtedy było to 26,4 mln osób.

Wrocław Główny to ruchliwa stacja kolejowa, co potwierdzają statystyki. Średnio każdego dnia o jednej godziny przyjeżdża tam lub odjeżdża około 20 pociągów. Na każdy z nich przypada po średnio 166 pasażerów, którzy decydują się wsiąść lub wysiąść ze składu.

Inne popularne dworce w Polsce

Pierwsze miejsce ponownie zdobył Wrocław Główny. Na podium są jeszcze dwa dworce, ale żaden z nich nie jest stacją z Warszawy. Drugie miejsce należy do Poznania Głównego z liczbą 24,9 mln obsłużonych pasażerów. Na trzecim miejscu jest Kraków.

Gdyby jednak spróbować policzyć to inaczej, a więc na podstawie ruchu pasażerskiego ze wszystkich stacji w danym mieście, to Wrocław nie byłby liderem z liczbą około 30,5 mln pasażerów. Pod tym względem Warszawa nie ma sobie równych. Przez stacje stolicy w 2023 r. "przewinęło się" łącznie 90,6 mln osób. Natomiast na drugim miejscu uplasowałby się Gdańsk, gdzie wymiana pasażerska sięgnęła 49,5 mln podróżnych.

Polacy coraz częściej wybierają pociągi

Polska kolej jest coraz popularniejsza. Na taką formę podróży decyduje się coraz więcej osób. Potwierdzają to dane, które niedawno udostępnił Urząd Transportu Kolejowego. Tylko w kwietniu br. pociągi pasażerskie w Polsce przewiozły prawie 34,5 mln osób i był to blisko rekordowy wynik, który został ustanowiony w październiku 2023 r.

Ten rok pod tym względem będzie zapewne rekordowy. Świadczy o tym chociażby plan PKP Intercity. Tylko ta jedna spółka liczy na to, że do końca 2024 r. przewiezie blisko 75 mln pasażerów.