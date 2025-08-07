Curiosity bada Marsa od 13 lat. Czego dokonał łazik NASA?

Curiosity to łazik NASA, który wylądował na Marsie 13 lat temu. Od tego czasu nieprzerwanie bada Czerwoną Planetę i dostarczył nam mnóstwo cennych danych, które pozwoliły lepiej poznać ten świat. Łazik Curiosity przejechał na Marsie ponad 35 kilometrów. Misja okazała się wielkim sukcesem.

Curiosity bada Marsa od 13 lat. Czego dokonał łazik NASA?NASA/JPL-Caltech/MSSSmateriały prasowe

Curiosity to jeden z dwóch łazików NASA, które obecnie badają Marsa. Pojazd wielkości samochodu osobowego wylądował na powierzchni Czerwonej Planety w kraterze Gale'a 13 lat temu. Nastąpiło to 6 sierpnia 2012 r. Misja trwa nadal. Jakimi sukcesami może pochwalić się ta maszyna?

Łazik Curiosity przejechał na Marsie ponad 35 kilometrów

Łazik marsjański NASA pokonał przez te 13 lat dystans przekraczający 35 kilometrów. Może wydawać się, że to niewiele, ale maszyna porusza się wolno, a ponadto od kilku lat bada obszar, który znajduje się u podnóży góry Aeolis Mons wysokiej na 5500 metrów. To bardzo trudny teren i pokonywanie kolejnych metrów stanowiło ogromne wyzwanie.

Curiosity w trakcie 13 lat misji na Czerwonej Planecie dostarczył nam mnóstwa informacji o Marsie. Dotyczą one starożytnej historii tego świata i warunków panujących tu kilka mld lat temu. Niegdyś znajdowało się tu wiele wody, czego dowody łazik NASA znalazł w różnej postaci.

Łazik Curiosity przebywa na planecie Mars od kilkunastu lat.
Łazik Curiosity przebywa na planecie Mars od kilkunastu lat.NASA/JPL-Caltechmateriały prasowe

Łazik Curiosity napotkał w trakcie eksploracji Marsa różne przeszkody - od zużytych kół po różnego typu usterki. Mimo to inżynierowie NASA nie poddawali się i szukali rozwiązań zaistniałych problemów. W tym celu dokonywali zdalnych napraw czy stosowali adaptacyjne strategie jazdy. To wszystko pozwoliło utrzymać ciągłość misji przez kilkanaście lat.

Na początku misji zachowywaliśmy się raczej jak ostrożni rodzice. To tak, jakby nasz nastoletni łazik dojrzewał i ufaliśmy, że przejmie większą odpowiedzialność
 powiedział Reidar Larsen, inżynier systemów w Jet Propulsion Laboratory NASA w Kalifornii.

Łazik NASA nie znalazł na Marsie śladów życia

W trakcie 13 lat misji Curiosity nie udało się jednak znaleźć 100 proc. dowodów na istnienie życia na Marsie. Badania pokazały, że Czerwona Planeta mogła kiedyś sprzyjać rozwojowi organizmów, ale nie odkryto żadnych ich jednoznacznych śladów.

Mapa powierzchni Marsa z wyraźnie zaznaczonym szlakiem eksploracji łazika oraz zaznaczonymi formacjami geologicznymi takimi jak wydmy i pedimenty
Obecna lokalizacja łazika Curiosity na Marsie.NASAmateriały prasowe

Obecnie NASA rozważa misję, której celem będzie sprowadzenie do badań na Ziemię próbek z Marsa. Udział w tym przedsięwzięciu ma inny łazik - Perseverance, który przebywa tam od kilku lat. Agencja nie zrobi tego jednak samodzielnie i powierzyła zadanie sektorowi prywatnemu. Własną koncepcję takiego przedsięwzięcia przedstawiła niedawno firma Lockheed Martin.

