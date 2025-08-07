Curiosity to jeden z dwóch łazików NASA, które obecnie badają Marsa. Pojazd wielkości samochodu osobowego wylądował na powierzchni Czerwonej Planety w kraterze Gale'a 13 lat temu. Nastąpiło to 6 sierpnia 2012 r. Misja trwa nadal. Jakimi sukcesami może pochwalić się ta maszyna?

Łazik Curiosity przejechał na Marsie ponad 35 kilometrów

Łazik marsjański NASA pokonał przez te 13 lat dystans przekraczający 35 kilometrów. Może wydawać się, że to niewiele, ale maszyna porusza się wolno, a ponadto od kilku lat bada obszar, który znajduje się u podnóży góry Aeolis Mons wysokiej na 5500 metrów. To bardzo trudny teren i pokonywanie kolejnych metrów stanowiło ogromne wyzwanie.

Curiosity w trakcie 13 lat misji na Czerwonej Planecie dostarczył nam mnóstwa informacji o Marsie. Dotyczą one starożytnej historii tego świata i warunków panujących tu kilka mld lat temu. Niegdyś znajdowało się tu wiele wody, czego dowody łazik NASA znalazł w różnej postaci.

Łazik Curiosity przebywa na planecie Mars od kilkunastu lat. NASA/JPL-Caltech materiały prasowe

Łazik Curiosity napotkał w trakcie eksploracji Marsa różne przeszkody - od zużytych kół po różnego typu usterki. Mimo to inżynierowie NASA nie poddawali się i szukali rozwiązań zaistniałych problemów. W tym celu dokonywali zdalnych napraw czy stosowali adaptacyjne strategie jazdy. To wszystko pozwoliło utrzymać ciągłość misji przez kilkanaście lat.

Na początku misji zachowywaliśmy się raczej jak ostrożni rodzice. To tak, jakby nasz nastoletni łazik dojrzewał i ufaliśmy, że przejmie większą odpowiedzialność

Łazik NASA nie znalazł na Marsie śladów życia

W trakcie 13 lat misji Curiosity nie udało się jednak znaleźć 100 proc. dowodów na istnienie życia na Marsie. Badania pokazały, że Czerwona Planeta mogła kiedyś sprzyjać rozwojowi organizmów, ale nie odkryto żadnych ich jednoznacznych śladów.

Obecna lokalizacja łazika Curiosity na Marsie. NASA materiały prasowe

Obecnie NASA rozważa misję, której celem będzie sprowadzenie do badań na Ziemię próbek z Marsa. Udział w tym przedsięwzięciu ma inny łazik - Perseverance, który przebywa tam od kilku lat. Agencja nie zrobi tego jednak samodzielnie i powierzyła zadanie sektorowi prywatnemu. Własną koncepcję takiego przedsięwzięcia przedstawiła niedawno firma Lockheed Martin.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie Polsat News