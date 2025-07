Mars Sample Return. Lockheed Martin z własną propozycją misji dla NASA.

Mars Sample Return to przełomowa misja NASA, której celem jest dostarczenie próbek z Czerwonej Planety na Ziemię. W zasadzie już się odbywa, bo jej częścią jest łazik Perseverance , który przebywa na obcym świecie od kilku lat. Szacowane koszty tego przedsięwzięcia zaczęły jednak przekraczać możliwości amerykańskiej agencji i ta zdecydowała się ratować MSR z pomocą sektora prywatnego. Wyzwania podjęła się firma Lockheed Martin .

NASA kilka miesięcy temu skierowała zapytanie do sektora prywatnego w celu ratowania Mars Sample Return i poprosiła o koncepcje przedsięwzięcia wraz z szacowanymi kosztami misji. Firma Lockheed Martin podjęła się wyzwania i ma już pomysł.

Gigant planuje wykorzystać dotychczasowe doświadczenie w realizowaniu misji na Marsa . Lockheed Martin chce stworzyć lądownik, który będzie inspirowany maszyną InSight , która to również powstała w zakładach tej firmy.

Mars Sample Return do przełomowa misja w historii ludzkości. Jej celem jest zabranie próbek zebranych przez łazik Perseverance i dostarczenie ich do badań na Ziemię. Lockheed Martin, o ile rzeczywiście zrealizuje misję, potrzebuje lądownika z niewielką rakietą, która zabierze materiał na orbitę. Potem zostałby on przechwycony przez statek, który dostarczy próbki na naszą planetę.