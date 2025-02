Odkrycie Perseverance na Marsie zachwyciło naukowców

Perseverance, który ma na pokładzie kilka urządzeń do prowadzenia naukowych i technologicznych badań dotyczących eksploracji Marsa, dokonał kolejnego ciekawego odkrycia na Czerwonej Planecie.

Perseverance jest w trakcie kampanii Crater Rim, która jest prowadzona, aby zrozumieć procesy geologiczne, które miały miejsce we wczesnych rozdziałach historii Marsa. Urządzenie jest wykorzystywane do tego, aby poszukiwać środowisk sprzed wieków, które potencjalnie nadawały się do zamieszkania. Planetarny łazik odkrył teraz skały, które "zachwyciły naukowców".

Oznaki dawnego życia mikrobiologicznego? Poszukiwania na Marsie

Odkryte struktury nie tylko mogą być najstarszymi znalezionymi na Marsie skałami w historii dotychczasowych poszukiwań, ale mają w dodatku powiązania ze środowiskiem wodnym. Badacze byli pod wrażeniem ich budowy i składu. Fragmenty te zasobne są bowiem w serpentynit, czyli skałę metamorficzną, która powstaje w wyniku przekształceń wywołanych procesami hydrotermalnymi. Jej nazwa pochodzi od minerałów serpentynowych.

- Obraz intrygującej faktury próbki skały nazwanej "Serpentine Lake" Perseverance uzyskał za pomocą kamery Sherloc Watson, umieszczonej na wieżyczce na końcu ramienia robota łazika - wyjaśnia NASA. - Instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) wykorzystuje kamery, spektrometry i laser do wyszukiwania związków organicznych i minerałów, które zostały zmienione przez środowiska wodne i mogą być oznakami dawnego życia mikrobiologicznego.

Obraz próbki przypomina naukowcom deser. Mówią o "ciastkach z kremem". NASA/JPL-Caltech materiał zewnętrzny

Perseverance kontynuuje badania. Naukowcy są pewni kolejnych niezwykłych odkryć

Jak przy każdej tak złożonej misji, także tym razem nie obyło się bez problemów - podczas próby pobierania próbek, niektóre skały okazywały się zbyt kruche i ulegały zniszczeniu.

- Nie zdarza się to często, ale czasami skały, które Perseverance próbuje pobrać, są tak słabe, że po pobraniu próbki zasadniczo rozpadają się na proszek, zamiast pozostać w probówce - podaje NASA.

Perseverance powróci teraz do miejsca, gdzie znaleziono serpentynit, aby pobrać rdzeń skały, a następnie uda się do obszaru zwanego "Broom Point", gdzie znajduje się "spektakularna sekwencja warstwowych skał". Zdaniem badaczy, to miejsce również przyniesie ogrom nowych odkryć. Więcej na temat tej misji można znaleźć na stronie NASA.

