Niezwykła skała na Marsie. Czy Perseverance odkrył ślady życia?

Perseverance odkrył kolejną dziwną skałę, która nie przypomina niczego, co kiedykolwiek widzieliśmy na Czerwonej Planecie. Ten "zagadkowy" kamień, jak NASA opisuje go w komunikacie prasowym, nie mógł zostać w pełni przebadany, ale wiele wskazuje na to, że powstał na starożytnym, bardziej wilgotnym Marsie.

Tajemnicza skała z Jezero. Nowe ślady wodnej przeszłości Marsa pod lupą Perseverance /NASA/JPL-Caltech /domena publiczna