Apple wprowadziło do oferty gogle Vision Pro na początku 2024 r. Pierwsza generacja urządzenia miała procesor M2. Teraz gadżet odświeżono i umieszczono w nim czip M5, który trafił również do nowego MacBooka Pro i iPada Pro.

Nowe gogle Vision Pro z czipem Apple M5

Vision Pro w nowej odsłonie przypominają gogle z visionOS pierwszej generacji. Apple nie zdecydowało się na wprowadzenie większych zmian we wzornictwie. Najważniejszą z nowości jest układ M5.

Apple M5 to potężny procesor, który oferuje większą wydajność CPU oraz GPU. Dzięki połączeniu tego drugiego z Neural Engine udało się uzyskać znacznie większą moc w trakcie przetwarzania zadań AI - nawet 4 razy większą względem M4.

Apple Vision Pro z czipem M5. Apple materiały prasowe

Apple Vision Pro z czipem M5 renderuje o 10 proc. więcej pikseli na niestandardowych wyświetlaczach micro-OLED w porównaniu z poprzednią generacją gogli. To oznacza, że użytkownicy mogą liczyć na jeszcze lepszy obraz. Urządzenie jest też w stanie zwiększać częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Natomiast 16-rdzeniowy silnik neuronowy zapewnia do 50 proc. lepszą wydajność dla funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Nowe gogle pracują pod kontrolą oprogramowania visionOS 26 i Apple zapowiada, że w drodze są nowe funkcje, które będą udostępniane z czasem. Ponadto użytkownicy Vision Pro mają dostęp do ponad miliona aplikacji, z których ponad 3 tys. stworzono z myślą o visionOS.

Cena Apple Vision Pro nadal wysoka i nie kupimy ich w Polsce

Nowa generacja gogli Vision Pro z czipem Apple M5 nie wpłynęła na cenę i ta nie została podniesiona, ale nadal jest na poziomie, który skutecznie blokuje dostępność produktu dla wielu osób. W Stanach Zjednoczonych urządzenie kosztuje od 3499 dolarów, co po obecnym kursie walut daje nam 12,8 tys. złotych.

Tanio nie było i nadal nie jest. Ponadto w Polsce produkt nadal nie jest dostępny i w kraju go nie kupimy. Może to i lepiej, bo w Niemczech gogle Vision Pro kosztują od 3999 euro, co daje nam kwotę przekraczającą 17 tys. złotych. Zamówienia na nową edycję mają być realizowane od 22 października.

Warto dodać, że z Apple na rynku tego typu urządzeń zamierza wkrótce powalczyć Samsung. Koreański gigant szykuje się do premiery gogli Galaxy XR, których cena ma być niższa, bo mówi się o kwocie około 2 tys. dolarów.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia INTERIA.PL