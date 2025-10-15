Apple odświeża swoje gogle. Cena nadal astronomiczna
Vision Pro z Apple M5 to jeden z pierwszych produktów z nowym czipem z logo nadgryzionego jabłka. Rewolucji nie ma, bo w rzeczywistości implementacja nowego procesora jest najważniejszą z nowości. Cena gogli Vision Pro nadal pozostaje na wysokim poziomie, co sprawia, że produkt dla większości osób jest poza zasięgiem.
Apple wprowadziło do oferty gogle Vision Pro na początku 2024 r. Pierwsza generacja urządzenia miała procesor M2. Teraz gadżet odświeżono i umieszczono w nim czip M5, który trafił również do nowego MacBooka Pro i iPada Pro.
Nowe gogle Vision Pro z czipem Apple M5
Vision Pro w nowej odsłonie przypominają gogle z visionOS pierwszej generacji. Apple nie zdecydowało się na wprowadzenie większych zmian we wzornictwie. Najważniejszą z nowości jest układ M5.
Apple M5 to potężny procesor, który oferuje większą wydajność CPU oraz GPU. Dzięki połączeniu tego drugiego z Neural Engine udało się uzyskać znacznie większą moc w trakcie przetwarzania zadań AI - nawet 4 razy większą względem M4.
Apple Vision Pro z czipem M5 renderuje o 10 proc. więcej pikseli na niestandardowych wyświetlaczach micro-OLED w porównaniu z poprzednią generacją gogli. To oznacza, że użytkownicy mogą liczyć na jeszcze lepszy obraz. Urządzenie jest też w stanie zwiększać częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Natomiast 16-rdzeniowy silnik neuronowy zapewnia do 50 proc. lepszą wydajność dla funkcji opartych na sztucznej inteligencji.
Nowe gogle pracują pod kontrolą oprogramowania visionOS 26 i Apple zapowiada, że w drodze są nowe funkcje, które będą udostępniane z czasem. Ponadto użytkownicy Vision Pro mają dostęp do ponad miliona aplikacji, z których ponad 3 tys. stworzono z myślą o visionOS.
Cena Apple Vision Pro nadal wysoka i nie kupimy ich w Polsce
Nowa generacja gogli Vision Pro z czipem Apple M5 nie wpłynęła na cenę i ta nie została podniesiona, ale nadal jest na poziomie, który skutecznie blokuje dostępność produktu dla wielu osób. W Stanach Zjednoczonych urządzenie kosztuje od 3499 dolarów, co po obecnym kursie walut daje nam 12,8 tys. złotych.
Tanio nie było i nadal nie jest. Ponadto w Polsce produkt nadal nie jest dostępny i w kraju go nie kupimy. Może to i lepiej, bo w Niemczech gogle Vision Pro kosztują od 3999 euro, co daje nam kwotę przekraczającą 17 tys. złotych. Zamówienia na nową edycję mają być realizowane od 22 października.
Warto dodać, że z Apple na rynku tego typu urządzeń zamierza wkrótce powalczyć Samsung. Koreański gigant szykuje się do premiery gogli Galaxy XR, których cena ma być niższa, bo mówi się o kwocie około 2 tys. dolarów.