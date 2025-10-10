Samsung już od jakiegoś czasu pracuje nad nowym produktem, który powstawał pod nazwą kodową Project Moohan. Urządzenie z systemem Android XR opracowano we współpracy z Qualcommem i są to specjalne gogle, które mają powalczyć na rynku z Apple Vision Pro. Debiut jest blisko, o czym świadczy ogromny przeciek.

Specyfikacja gogli Samsung Galaxy XR ujawniona przed premierą

Do sieci przedostały się liczne rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna produktu, który finalnie nazwano Samsung Galaxy XR. Nowe gogle z Androidem XR nawiązują stylistycznie do prototypów, które Koreańczycy prezentowali miesiące temu.

Interfejs oprogramowania z gogli Samsung Galaxy XR. Android Headlines materiały prasowe

Producent wykorzystał tu nowoczesne wyświetlacze OLED-owe rozdzielczości 4K (4032 ppi). Dwa takie ekrany będą w stanie wyświetlać aż 29 mln pikseli. Dla porównania w Apple Vision Pro są to 23 miliony. Urządzenie pracuje pod kontrolą procesora Snapdragon XR2+ Gen 2, który Qualcomm zaprojektował we współpracy z Google i został on zoptymalizowany pod kątem platformy Android XR.

Gogle Samsung Galaxy XR. Android Headlines materiały prasowe

Gogle Samsung Galaxy XR mają mnóstwo czujników, które będą odpowiadać za rozpoznawanie gestów z użyciem rąk czy śledzenie oka. W tym ostatnim przypadku funkcja ma być obsługiwana przez system składający się z czterech kamer. Nie zabrakło też mikrofonów, które będą wykrywać dźwięki z dowolnych kierunków.

Samsung Galaxy XR ma wiele czujników. Android Headlines materiały prasowe

Nowe gogle z Androidem XR ważą 545 gramów i zostały zaprojektowane z myślą uzyskania jak największej ergonomii. Urządzenie ma pozwolić na nawet 2,5 godziny odtwarzanie filmów. W przypadku mieszanego wykorzystania headset pozwoli na 2 godziny pracy.

Kiedy premiera gogli Samsung Galaxy XR i co z ceną?

Samsung na razie nie potwierdził daty premiery Galaxy XR, ale wiele wskazuje na to, że urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Mówi się o 21 lub 22 października. Prerejestracja ma ruszyć tydzień wcześniej (15 października).

Cena urządzenia nie jest na razie znana. Można jednak się spodziewać, że gogle Samsung Galaxy XR nie będą aż tak drogie jak Apple Vision Pro, które kosztują 3,5 tys. dolarów. Co nie zmienia faktu, że nadal ma to być kwota w okolicy 2 tys. dolarów, czyli tanio nie będzie.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP