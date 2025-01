Środowa konferencja Unpacked przyniosła nam sporo nowości. Przede wszystkim były to nowe smartfony z serii Samsung Galaxy S25, w tym topowy model Ultra. W trakcie wydarzenia pokazano także inne nowości. Na uwagę z pewnością zasługuje Project Moohan. Co to jest?

Google XR Samsung Project Moohan z systemem Android XR

Project Moohan to specjalne gogle, które zakłada się na głowę. Samsung pracuje nad tym sprzętem od dwóch lat we współpracy z firmami Qualcomm oraz Google. Ta druga odpowiada za rozwiązania programowe i jest to oprogramowanie Android XR, które zapowiedziano w grudniu.

Nowy headset Samsunga ma ambitny cel. Firma chce wprowadzić gogle rzeczywistości rozszerzonej (XR) do mainstreamu. Urządzenie ma wyświetlacze zapewniające obraz o wysokiej rozdzielczości i oferuje kompatybilność z innymi sprzętami z ekosystemu Galaxy (na przykład ze smartfonami).

Gogle XR firmy Samsung z systemem Android XR. Samsung materiały prasowe

Project Moohan ma oferować całe mnóstwo zastosowań. Samsung wymienia tu m.in. rozrywkę (oglądanie filmów i gry wideo), pracę, edukację czy możliwości użytkowania podczas typowego dnia. W tym ostatnim przypadku wymienia się na przykład tłumaczenia na żywo czy planowanie i organizację.

Rzeczywistość rozszerzona początkowo nie dla wszystkich

Samsung wierzy, że będzie mógł wprowadzić własne gogle XR do oferty jeszcze w tym roku. Początkowo nie będzie to jednak sprzęt skierowany do typowych konsumentów, co próbowało wraz z Vision Pro uczynić Apple. Koreańczycy wierzą, że w pierwszej kolejności możliwości platformy Android XR należy oddać w ręce deweloperów. Dopiero z czasem ekspansja produktu może zostać rozszerzona o inne grupy.

Podobnie technologie, choć są ciekawe, tak dotychczas nie przebiły się do mainstreamu. Nie udało się tego zrobić nawet firmie Apple, który z czasem ograniczyła produkcję gogle Vision Pro. Samsung również ma doświadczenie w tym obszarze, bo przed laty próbował szczęścia z headsetami z linii Gear VR, które to z czasem "umarły śmiercią naturalną". Czy Project Moohan podzieli ich los? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.

***

