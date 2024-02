Apple wprowadziło do sprzedaży gogle Vision Pro na początku lutego. Nowe okulary AR/VR są dostępne na razie tylko w Stanach Zjednoczonych i to użytkownicy mediów społecznościowych z tamtejszych miast zaczynają wrzucać filmy i zdjęcia, które prezentują ludzi z nowym gadżetem z logo nadgryzionego jabłka, którzy pojawili się na ulicach miast.

Media społecznościowe z filmami użytkowników Apple Vision Pro

TikTok i inne platformy społecznościowe goszczą coraz więcej filmów, na których widać użytkowników okularów Apple Vision Pro. Widok jest z pewnością niecodzienny jak na obecne czasy, ale kiedyś może po prostu stać się normą.

Obecnie nie dziwi już nikogo widok wielu ludzi wpatrzonych w ekrany telefonów, gdzie kiedyś to również było nie do pomyślenia. Możemy się spodziewać, że za kilka lat stanie się podobnie z okularami Apple Vision Pro i podobnymi urządzeniami innych marek. Dziś to wygląda utopijnie, ale z czasem do tego przywykniemy i nie będzie to żadnym zaskoczeniem. Nie nastąpi to jednak na dniach.

Apple Vision Pro to drogie urządzenie

Podobnie jak kiedyś telefony bezprzewodowe, dziś cena okularów Apple Vision Pro jest zbyt wysoka, aby sprzęt mógł przebić się do mainstreamu. W Stanach Zjednoczonych urządzenie kosztuje aż 3,5 tys. dolarów, a więc równowartość kilkunastu tysięcy zł. W Europie za gadżet zapłacimy jeszcze więcej. To sprawia, że na taką technologię na razie mogą pozwolić sobie nieliczni.

Do pełni szczęścia potrzebna jest więc m.in. niższa cena. Plotki mówią o tym, że Apple może pracować nad tańszą edycją gogli Vision, ale konkretnych informacji na ten temat na razie nie ma. Tańsza wersja sprawi, że na takie urządzenie będzie mogło pozwolić sobie więcej klientów i z czasem noszących je na głowie przechodniów pewnie będzie przybywać. To jednak proces, który trochę potrwa.

Na razie czekamy na oficjalne informacje związane ze sprzedażą Vision Pro poza Stanami Zjednoczonymi. W USA gadżet kupiło ponad 200 tys. osób, choć są to wyniki niepotwierdzone. W Europie sprzęt ma pojawić się jeszcze w tym roku, ale na razie są to wyłącznie plotki.