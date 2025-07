Miłośnicy historii coraz częściej łączą siły, tworząc stowarzyszenia i grupy poszukiwawcze, które z pasją tropią ślady przeszłości. Wyprawy z wykrywaczem metalu poprzedzają często analizą archiwów, starych map i opowieści przekazywanych przez lokalnych mieszkańców oraz pozyskiwaniem odpowiednich pozwoleń. W wyniku tych działań co jakiś czas media obiega informacja o kolejnym skarbie - większym lub mniejszym - który udało się odnaleźć podczas przeczesywania lasów, łąk i pól z wykrywaczami metali.

Ostatnio takie sensacyjne doniesienia napłynęły z woj. mazowieckiego. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy "Husaria" wyruszyli w okolice Jadowa w powiecie wołomińskim "na zaproszenie Maćka i Michała", by odnaleźć ślady dawnej, średniowiecznej drogi. Efekty tej wyprawy przerosły ich najśmielsze oczekiwania.

- Czy my właśnie... odkryliśmy skarb??? - relacjonuje stowarzyszenie.

- Przemierzając leśne ścieżki, Maciek namierzył kilka ładnych sygnałów - normalna rzecz. Po chwili ze zdziwieniem oznajmił, że łącznie znalazł garść szelągów Jana Kazimierza II (13 szt.). Znaleziska były powierzchowne - na głębokości około 5-10 cm. Choć odkrycie było ciekawe, to niezbyt rzadkie w Polsce. Boratynki to bardzo popularne monetki, jednak zazwyczaj odkrywaliśmy je pojedynczo... Postanowiliśmy więc sprawdzić okolicę dokładniej... I wtedy się zaczęło! - relacjonuje Polskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Husaria"

Poszukiwacze podają, że raz po raz wyciągali z ziemi kolejne monety, które, jak zaznaczają, leżały zaskakująco płytko - po kilka, a czasem nawet kilkanaście w jednym dołku. Teren, na którym prowadzone były poszukiwania, nie był duży - zaledwie około 100 m 2 - a mimo to udało się odkryć aż 442 monety. Jak znalazły się tam te boratynki?

Brakuje danych, aby ustalić jednoznacznie, skąd tak duży zbiór monet bitych w latach 1659-1668 wziął się w tym miejscu. W Polsce ogółem bardzo często dochodzi do odnajdywania boratynek, jednak nie każde odkrycie stanowi tak pokaźny zbiór. W przypadku znaleziska z Jadowa jedna z hipotez zakłada, że skarb został celowo ukryty. Być może była to część żołdu, zakopana lub przypadkowo zgubiona przez żołnierza pod koniec XVII wieku, w pobliżu poszukiwanej przez grupę średniowiecznej drogi, co dodaje całej historii jeszcze więcej tajemniczości.