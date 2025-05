Trybularz, zwany także kadzielnicą, to liturgiczne naczynie używane w Kościele do spalania kadzidła podczas ceremonii religijnych. Składa się z metalowej szkatuły umieszczonej na łańcuszkach, w której znajduje się kociołek na rozżarzone węgle i kadzidło. Dym wydobywający się z trybularza ma symbolizować modlitwy wznoszące się do Boga oraz jego obecność w liturgii. Używany jest podczas mszy świętych, procesji, adoracji i innych uroczystości religijnych. Odnaleziony trybularz pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, co oznacza, że liczy sobie ponad 100 lat.