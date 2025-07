Ziemia nie jest twardą, nieruchomą kulą. Jej powierzchnia składa się z płyt kontynentalnych , które przesuwają się w różnym tempie, czasem o milimetry, czasem o centymetry rocznie (a to już bardzo dużo). W jednych miejscach oddalają się od siebie tworząc strefy ryftów , w innych z kolei zderzają się, a jedna płyta wsuwa się pod drugą. To właśnie w takich strefach subdukcji powstają głębokie rowy oceaniczne, na czele z rekordowym Rowem Mariańskim, który schodzi na niemal 11 tysięcy metrów w głąb oceanu. Są też uskoki przesuwcze, gdzie dwie płyty przesuwają się równolegle względem siebie, czego znanym przykładem jest uskok San Andreas na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Pacyficzny pierścień ognia zaznaczony czerwonym polem. Niebieskie linie to strefy subdukcji

Pacyficzny pierścień ognia zaznaczony czerwonym polem. Niebieskie linie to strefy subdukcji Wikipedia domena publiczna

Pierścień ognia to obszar, gdzie znajduje się ponad 450 aktywnych wulkanów, co stanowi zdecydowaną większość wszystkich tego typu form na świecie. Nie sposób wymienić wszystkich, ale kilka szczególnie zasługuje na uwagę:

Wulkany Indonezji - ok. 100 czynnych, m.in. Merapi, Semeru i Kelud; to tu w 1883 r. eksplodował Krakatau , powodując największą erupcję w historii.

Popocatépetl w Meksyku - druga co do wysokości góra kraju (5452 m n.p.m.), w języku Azteków "dymiąca góra".

Na obszarze Pacyficznego Pierścienia Ognia dochodzi do ponad 90 procent trzęsień ziemi rejestrowanych rocznie na Ziemi. Na odcinku obu Ameryk spotykają się płyta pacyficzna, północnoamerykańska, Nazca, kokosowa i Juan de Fuca. W pobliżu Azji pacyficzna styka się z indoaustralijską, filipińską i antarktyczną. Każde takie zderzenie czy wsunięcie jednej płyty pod drugą to potencjalny wybuch lub trzęsienie ziemi.

Płyty tektoniczne, które tworzą skorupę ziemską, stale się poruszają, a ich granice są miejscami intensywnej aktywności geologicznej. W jednym punkcie dochodzi do erupcji wulkanu, w innym do potężnego trzęsienia ziemi (a bywa, że zjawiska te występują łącznie). Dla ludzi zamieszkujących wybrzeża Pacyfiku to codzienna świadomość życia w cieniu potężnych sił, które potrafią zmienić krajobraz w kilka minut.