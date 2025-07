Tryb nauki w ChatGPT. AI do rozwiązywania zadań matematycznych i nie tylko

Tak jak dawniej problemem w szkołach było ściąganie, tak dziś jest nim korzystanie z AI. Uczniowie sięgają po ChatGPT i inne aplikacje, wpisują polecenie i otrzymują rozwiązanie. Nie tylko sami nie muszą myśleć, ale również czatbot nie podaje im, jak doszedł do rozwiązania. Twórcy aplikacji z OpenAI dostrzegli ten problem i znaleźli rozwiązanie. Chodzi im o to, aby ChatGPT wspierał uczenie się, a nie tylko generował końcowe odpowiedzi. Tak powstał tryb nauki (ang. study mode).

"Kiedy uczniowie korzystają z trybu nauki, są im przedstawiane pytania naprowadzające, które kalibrują odpowiedzi do ich celu oraz poziomu umiejętności, aby pomóc im uzyskać głębsze zrozumienie. Tryb nauki jest zaprojektowany, aby był angażujący i interaktywny, a także by pomagał uczniom czegoś się nauczyć - a nie tylko coś ukończyć" - wyjaśnia firma OpenAI.

Nowy tryb uczenia się w ChatGPT powstał we współpracy z naukowcami, nauczycielami i pedagogami. To nie tylko pokazanie kolejnych kroków wiodących do rozwiązania zadania, ale też zaangażowanie ucznia i pobudzenie go do aktywnej interakcji, zadawania pytań i refleksji. Trochę przypomina to naukę z ludzkim korepetytorem. Zamiast odrobić zadanie za ucznia, będzie on raczej prowadził go przez kolejne etapy, wyjaśniał je i prowadził stałą wymianę myśli.

ChatGPT zamiast korepetycji. Tak się teraz odrabia zadania domowe

Sztuczna inteligencja działająca w trybie wnioskującym/rozumującym jest w stanie przedstawić kolejne kroki wiodące do wygenerowania odpowiedzi. W przypadku darmowych, szybko działających modeli to jednak nie następuje. Tryb nauki w ChatGPT opiera się jednak na czymś innym. Nie chodzi tyle o to, jak działa dany model AI wyszukujący i syntezujący dane, lecz jak rozwiązuje się typowe prace czy zadania domowe. ChatGPT bierze pod uwagę to, że użytkownikiem jest uczeń, i personalizuje pod tym kątem swoje zachowanie.

Tryb nauki oznacza m.in., że ChatGPT zadaje pytania sokratejskie, czyli takie, które zachęcają do samodzielnego myślenia, krytycznej analizy i głębszego zrozumienia. Uczniowie są także zachęcani do interakcji, czyli częstszej niż zwykle wymiany komunikatów na czacie. Ma to wspierać aktywną naukę, która różni się przecież od suchego wkuwania na blachę, przepisując po prostu wykład nauczyciela.

Lekcje są ponadto dostosowywane do poziomu wiedzy ucznia. ChatGPT potrafi go określić, zadając odpowiednie pytania i analizując odpowiedzi. Podobnie jak użytkownik, tak również AI stale się uczy i z biegiem czasu dostosowuje swoje działanie do rosnącej wiedzy ucznia. Ten feedback trwa nieustannie, dopóki funkcja jest włączona. Warto bowiem zaznaczyć, że tryb nauki można włączać i wyłączać przełącznikiem w oknie aplikacji ChatGPT.

Tryb nauki jest już dostępny za darmo dla zalogowanych użytkowników ChatGPT Free, Pro, Plus oraz Team, a w kolejnych tygodniach trafi również do ChatGPT Edu.

