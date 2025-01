Takie aplikacje AI to plaga. Korzystają z nich dzieci

Według ustaleń specjalistów firmy Graphika - tylko we wrześniu 2023 roku strony oferujące tego typu narzędzia odnotowały aż 24 miliony odwiedzin. Co więcej, od początku 2024 roku liczba linków prowadzących do witryn związanych z tym tematem wzrosła aż o 2400 proc. Aplikacje takie stały się wręcz plagą - problem jest powszechny również w Polsce, także wśród nieletnich.