Odczytać to, co zatarł czas

Starożytni Rzymianie pozostawili po sobie tysiące inskrypcji, wyrytych w kamieniu lub metalu napisów, które dziś stanowią klucz do zrozumienia ich kultury, religii, prawa i życia codziennego . Niestety, wiele z nich jest niekompletnych, często zniszczonych przez czas, warunki atmosferyczne lub działalność człowieka. Odtwarzanie brakujących fragmentów to dla historyków i archeologów zadanie trudne i czasochłonne.

Tu z pomocą przychodzi Aeneas. Model stworzony przez DeepMind potrafi w kilka sekund znaleźć tzw. paralele, czyli teksty podobne pod względem słownictwa, składni lub pochodzenia geograficznego . To właśnie te podobieństwa stanowią dla badaczy podstawę do odtworzenia brakujących fragmentów.

Jedną z najbardziej imponujących cech Aeneasa jest zdolność do rekonstruowania luk tekstowych o nieznanej długości. To trochę jak uzupełnianie krzyżówki, nie wiedząc, ile liter powinno się znaleźć w danym haśle. Model potrafi także analizować zarówno dane tekstowe, jak i wizualne, np. zdjęcia fragmentów inskrypcji, co czyni go pierwszym tak wszechstronnym narzędziem w tej dziedzinie.