Technologiczna rewolucja w Chinach. Czy CloudMatrix zdetronizuje NVIDIĘ?

Chiński gigant technologiczny Huawei przedstawił swój najnowszy system AI, CloudMatrix 384, podczas prestiżowej konferencji WAIC w Szanghaju. System ten oferuje imponującą moc i wydajność, przebijając pod pewnymi względami nawet najnowsze rozwiązania NVIDII. Jednak w porównaniu do konkurencji CloudMatrix jest mniej efektywny energetycznie i znacznie droższy, co ogranicza dostępność do większych przedsiębiorstw.