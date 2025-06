Polska sztuczna inteligencja doczekała się przełomowego momentu. Podczas paryskiej konferencji VivaTech 2025, prezes Nvidii Jensen Huang ogłosił oficjalne wsparcie dla Bielika, rodzimego modelu językowego rozwijanego przez fundację SpeakLeash. Bielik stanie się częścią jednego z najpopularniejszych globalnych systemów AI, czyli wyszukiwarki Perplexity. To pierwsze tak znaczące uznanie dla polskiego modelu na arenie międzynarodowej.

Absolutny gigant w dziedzinie sztucznej inteligencji postanawia wspierać nasz polski projekt Bielik! NVIDIA oficjalnie wspiera SpeakLeash i nasz LLM w rozwoju suwerennej sztucznej inteligencji w Europie!

Współpraca z Nvidią nie ogranicza się tylko do symbolicznego wsparcia. Obie strony podpisały list intencyjny, na mocy którego SpeakLeash otrzyma dostęp do infrastruktury technicznej giganta, jego oprogramowania oraz wsparcia inżynieryjnego. Celem jest nie tylko dalszy rozwój Bielika, ale także stworzenie jego nowej wersji, Bielik x Nemotron, zoptymalizowanej pod technologie Nvidii i dostępnej w formule NIM (Nvidia Inference Microservices). To krok w stronę suwerennej, europejskiej AI, wspieranej przez lokalne inicjatywy i światowe zaplecze technologiczne.

Bielik. Polska odpowiedź na globalne modele językowe

Bielik AI to otwartoźródłowy duży model językowy (LLM), który ma stanowić lokalną alternatywę dla komercyjnych rozwiązań takich jak ChatGPT czy Gemini. Został zbudowany przez zespół wolontariuszy, badaczy i inżynierów skupionych wokół fundacji SpeakLeash. Cechą wyróżniającą model jest silne osadzenie w polskim kontekście językowym i kulturowym, co czyni go szczególnie przydatnym w zadaniach lokalnych - od przetwarzania dokumentów urzędowych po wsparcie badań naukowych prowadzonych w języku polskim.

Twórcy Bielika konsekwentnie stawiają na przejrzystość i współpracę ze społecznością open source. Cały projekt rozwija się dzięki otwartym repozytoriom, a jego kolejne wersje są dostępne publicznie. W odróżnieniu od zamkniętych modeli korporacyjnych, Bielik umożliwia wgląd w dane treningowe, architekturę i sposób działania, co buduje zaufanie i pozwala na szerokie wykorzystanie zarówno przez instytucje, jak i niezależnych twórców.

Polski LLM w światowym ekosystemie AI

Zintegrowanie Bielika z Perplexity AI, narzędziem do inteligentnego wyszukiwania informacji, to istotny krok w stronę umiędzynarodowienia lokalnych modeli. Otwiera to przed polskim LLM-em możliwość realnego wpływu na rozwój globalnej infrastruktury sztucznej inteligencji, która coraz częściej wspiera codzienne decyzje milionów ludzi na świecie. Dzięki wsparciu Nvidii, Bielik nie tylko zyska na wydajności i możliwościach, ale również będzie mógł skuteczniej rywalizować z gigantami rynku AI.

W dłuższej perspektywie współpraca ta wpisuje się w szerszą strategię budowy europejskiej suwerenności cyfrowej (o ironio, z pomocą amerykańskiego przedsiębiorstwa). Nvidia deklaruje bowiem wsparcie nie tylko dla polskiego modelu, ale i innych lokalnych inicjatyw na kontynencie. Jeśli Bielik utrzyma obecne tempo rozwoju, może stać się jednym z filarów tej strategii i żywym dowodem na to, że także w Polsce można tworzyć nowoczesne i otwarte technologie, które mają globalny zasięg.

Źródła: NVIDIA, Speakleash.org

