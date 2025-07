Siły Zbrojne Ukrainy potrzebują obecnie wszelkiej maści ciężkiego i opancerzonego sprzętu. Rosyjska armia od dwóch tygodni realizuje swoją ofensywę w obwodzie donieckim i zaporoskim. Mowa tutaj o jednej z największych od początku wojny. Dlatego administracja Donalda Trumpa postanowiła wysłać do Kijowa swoje jedne z najlepszych wozów bojowych , czyli M2 Bradley, by wspomóc Ukrainę.

Wozy bojowe Bradley są na froncie od 2023 roku. To rewelacyjna broń, która sieje ogromne zniszczenie w oddziałach rosyjskiego okupanta. Chociaż Kreml twierdzi, że zniszczył niemal wszystkie te pojazdy, to w rzeczywistości jest zupełnie przeciwnie. Ukraina miała dotychczas otrzymać 300 sztuk tych maszyn, obecnie może mieć do dyspozycji ponad 60.