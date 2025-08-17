Te popularne przekąski mogą przyśpieszać demencję. Czego unikać w diecie?

Wszystko, co jemy i pijemy, wpływa nie tylko na nasz organizm na lepsze lub gorsze, a także na rozwój naszego mózgu. Główne posiłki często mamy zaplanowane, jednak w przekąskach również może kryć się wiele złego.

Przekąski, których należy unikać

Istnieją przekąski, które znacząco źle wpływają na nasze zdrowie. Mowa tu m.in. o batonikach zbożowych oraz smakowych jogurtach. Okazuje się bowiem, że jeśli spożywamy je regularnie, mogą zwiększać ryzyko demencji.

- Często są pełne dodanego cukru, sztucznych składników i przetworzonych olejów, a jednocześnie brakuje im błonnika, zdrowych tłuszczów i składników odżywczych, których mózg potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Spożywane regularnie mogą zaburzyć funkcjonowanie mózgu i z czasem zwiększyć ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym i poznawczym - wyjaśnia neurobiolog, dr Jamey Maniscalco, podkreślając także, że spożywanie ich okazjonalnie nie jest powodem do zmartwień. Jeśli jednak przekąski tego typu są częścią twojej codziennej rutyny, z czasem mogą źle wpłynąć na funkcje poznawcze.

Eksperci przekonują, że żywność ultraprzetworzona ma negatywny wpływ na zdrowie mózgu w dłuższej perspektywie.

- Regularne spożywanie tych produktów może negatywnie wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi i nasilać stany zapalne, co wiąże się z upośledzeniem funkcji poznawczych, problemami z pamięcią i wyższym ryzykiem demencji w późniejszym wieku - twierdzi neurobiolog, dr Faye Begeti.

Sok pomarańczowy, który może kojarzyć się ze zdrową przekąską, w dużych ilościach również może być niebezpieczny. Czysty sok w 100 ml zawiera nawet 9 g cukru, co powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi i sprzyja stanom zapalnym w organizmie. Gorszym wyborem są napoje pomarańczowe, które są dodatkowo słodzone.

Zdrowe przekąski, które wspomagają organizm

Można zjeść smacznie i zdrowo, również między posiłkami, jak wskazują specjaliści. Przekąski, które zmniejszają ryzyko demencji i są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 to np. orzechy, wędzony łosoś lub edamame. Warto włączyć do swojej diety świeże owoce i warzywa, które będą dobrą przekąską, a przy okazji bardzo zdrową.

Edamame nie tylko ładnie wygląda i dobrze smakuje, ale świetnie wpływa na zdrowie

Jak zacząć jeść zdrowe przekąski?

Według Maniscalco przejście od niezdrowych przekąsek do bogatych w składniki odżywcze produktów może być początkowo trudne, jednak z czasem jest łatwiej.

- Jedną z największych barier w przejściu z przekąsek ultraprzetworzonych na alternatywy z pełnowartościowej żywności jest smak. Hipersmakowite pokarmy nadmiernie stymulują receptory smaku i układ nagrody, w efekcie uodparniając na naturalne smaki. W rezultacie pełnowartościowa żywność może początkowo smakować mdło lub "nietypowo" - mówi.

Dobrą wiadomością jest to, że kubki smakowe regenerują się co tydzień lub dwa. Mózg również posiada zdolności adaptacyjne, więc mniej więcej po dwóch tygodniach od zmiany diety można odczuć, że owoce są słodsze, a apetyt mniejszy.

