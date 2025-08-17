Nawet w najgłębszych zakamarkach oceanów, gdzie światło słoneczne już nie dociera, rozkwita życie, którego nie znamy - choć chcemy poznać. Dlatego niedawno załogowa łódź podwodna z 17 naukowcami zanurkowała na głębokość ponad 9500 metrów, aby odkryć prawdopodobnie największą na Ziemi samowystarczalną społeczność mikroorganizmów wykorzystujących chemosyntezę. Naliczono wśród nich tysiące nowych gatunków.

Chiński pojazd, który niesie załogę kilometry w dół oceanu

Aby tego dokonać, zespół badawczy posłużył się okrętem podwodnym Fendouzhe, czyli jedynym na świecie pojazdem załogowym, który jest zdolny do pobierania próbek i prowadzenia badań na tak dużej głębokości, w miejscach jak Rów Kurylsko-Kamczacki i zachodni Rów Aleucki.

Chiński pojazd podwodny "Fendouzhe" został wykorzystany do badań najgłębszego rowu oceanicznego Ziemi. Dzięki budowie tego głębinowego statku podwodnego Chiny są w stanie dotrzeć do najgłębszych miejsc we wszystkich oceanach. Xinhua AFP

Naukowcom udało się zidentyfikować 7564 gatunki mikroorganizmów prokariotycznych, a 89 proc. z nich nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowanych. Zamieszkują one strefę hadalną, na ekstremalnych głębokościach, a przy życiu podtrzymuje je nie światło słoneczne, a płyny bogate w siarkowodór i metan.

- Biorąc pod uwagę podobieństwa geologiczne do innych rowów hadalnych, takie społeczności oparte na chemosyntezie mogą być bardziej rozpowszechnione niż wcześniej przewidywano - napisali autorzy. - Te odkrycia podważają obecne modele życia w skrajnych warunkach.

Okazuje się, że życie zwycięży nawet w takich ekstremalnych miejscach, a jego różnorodność jest porównywana z resztą znanego świata morskiego, pomimo ciśnienia wyższego o ponad 1000 razy niż na poziomie morza oraz niskiej temperaturze.

Naukowcy nie zapomną tego do końca życia

Badacze nie kryją entuzjazmu.

- Nurkowanie w batyskafie było niezwykłym doświadczeniem - niczym podróż w czasie - powiedziała Mengran Du, autorka badania i badaczka z Instytutu Nauki i Inżynierii Głębinowej Chińskiej Akademii Nauk. - Każde zejście przenosiło mnie do nowej głębinowej krainy. Jako naukowiec zajmujący się nurkowaniem uważam, że nic nie może się równać z dreszczykiem emocji, jaki towarzyszy spoglądaniu przez okno obserwacyjne.

- Te organizmy głębinowe mogą przynieść ogromne korzyści nauce. Nasze badania wykazały, że mikroorganizmy strefy hadalnej charakteryzują się niezwykłą innowacyjnością i różnorodnością, co dowodzi ogromnego potencjału zasobowego mikroorganizmów hadalnych pod względem nowych genów, struktur i funkcji - zauważył Xiao Xiang, naukowiec prowadzący badania w zakresie środowiska i ekologii Rowu Mariańskiego.

Według niego takie zasoby mogłyby stanowić nową opcję rozwiązania dylematu globalnego wyczerpywania się zasobów biologicznych oraz otworzyć perspektywy innowacyjnych zastosowań w takich dziedzinach jak biotechnologia, medycyna i energetyka.

