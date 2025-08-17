Tysiące nowych gatunków. Życie rozkwita tam, gdzie nie dociera słońce
Zespół naukowców nurkując batyskafem na głębokość prawie 10 km, odkrył największą na Ziemi społeczność mikroorganizmów opartych na chemosyntezie. Zidentyfikowano ponad 7500 gatunków, z których większość nie była wcześniej znana.
Nawet w najgłębszych zakamarkach oceanów, gdzie światło słoneczne już nie dociera, rozkwita życie, którego nie znamy - choć chcemy poznać. Dlatego niedawno załogowa łódź podwodna z 17 naukowcami zanurkowała na głębokość ponad 9500 metrów, aby odkryć prawdopodobnie największą na Ziemi samowystarczalną społeczność mikroorganizmów wykorzystujących chemosyntezę. Naliczono wśród nich tysiące nowych gatunków.
Chiński pojazd, który niesie załogę kilometry w dół oceanu
Aby tego dokonać, zespół badawczy posłużył się okrętem podwodnym Fendouzhe, czyli jedynym na świecie pojazdem załogowym, który jest zdolny do pobierania próbek i prowadzenia badań na tak dużej głębokości, w miejscach jak Rów Kurylsko-Kamczacki i zachodni Rów Aleucki.
Naukowcom udało się zidentyfikować 7564 gatunki mikroorganizmów prokariotycznych, a 89 proc. z nich nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowanych. Zamieszkują one strefę hadalną, na ekstremalnych głębokościach, a przy życiu podtrzymuje je nie światło słoneczne, a płyny bogate w siarkowodór i metan.
- Biorąc pod uwagę podobieństwa geologiczne do innych rowów hadalnych, takie społeczności oparte na chemosyntezie mogą być bardziej rozpowszechnione niż wcześniej przewidywano - napisali autorzy. - Te odkrycia podważają obecne modele życia w skrajnych warunkach.
Okazuje się, że życie zwycięży nawet w takich ekstremalnych miejscach, a jego różnorodność jest porównywana z resztą znanego świata morskiego, pomimo ciśnienia wyższego o ponad 1000 razy niż na poziomie morza oraz niskiej temperaturze.
Naukowcy nie zapomną tego do końca życia
Badacze nie kryją entuzjazmu.
- Nurkowanie w batyskafie było niezwykłym doświadczeniem - niczym podróż w czasie - powiedziała Mengran Du, autorka badania i badaczka z Instytutu Nauki i Inżynierii Głębinowej Chińskiej Akademii Nauk. - Każde zejście przenosiło mnie do nowej głębinowej krainy. Jako naukowiec zajmujący się nurkowaniem uważam, że nic nie może się równać z dreszczykiem emocji, jaki towarzyszy spoglądaniu przez okno obserwacyjne.
- Te organizmy głębinowe mogą przynieść ogromne korzyści nauce. Nasze badania wykazały, że mikroorganizmy strefy hadalnej charakteryzują się niezwykłą innowacyjnością i różnorodnością, co dowodzi ogromnego potencjału zasobowego mikroorganizmów hadalnych pod względem nowych genów, struktur i funkcji - zauważył Xiao Xiang, naukowiec prowadzący badania w zakresie środowiska i ekologii Rowu Mariańskiego.
Według niego takie zasoby mogłyby stanowić nową opcję rozwiązania dylematu globalnego wyczerpywania się zasobów biologicznych oraz otworzyć perspektywy innowacyjnych zastosowań w takich dziedzinach jak biotechnologia, medycyna i energetyka.