Najbardziej zatłoczone miejsca na świecie 2024. Gdzie turystów jest więcej niż mieszkańców?

Z danych wynika, że w 2024 roku aż 1,4 miliarda turystów podróżowało za granicę. To oznacza niemal całkowity powrót (99 proc.) do poziomu sprzed pandemii, co prowadzi do sytuacji, w których turystyka zaczyna obciążać niektóre popularne cele podróży, a zwiedzający poszukują coraz bardziej unikalnych, niepopularnych miejsc, oddalonych od głównych atrakcji i tłumów turystów.