1223 wyjątkowe miejsca na świecie. Polska ma 17 skarbów UNESCO

Co to jest UNESCO?

UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, to wyspecjalizowana agencja ONZ, powołana po II wojnie światowej, by promować pokój i współpracę międzynarodową. Powstała w 1945 roku i do dziś dąży do budowania trwałego pokoju nie tylko politycznego, ale również społecznego i kulturowego.