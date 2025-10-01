Ile jest programów w telewizji naziemnej i jak je wyszukać?
Pod koniec 2025 roku telewizja naziemna oferuje ponad 30 bezpłatnych kanałów oraz kilka płatnych, dostępnych w zależności od regionu. Liczba stacji zmienia się, ponieważ jedni nadawcy wycofują się z multipleksów, a inni zajmują ich miejsce. Wyjaśniamy, ile programów można obecnie odbierać i jak poprawnie je wyszukać.
Spis treści:
- Co nowego w telewizji naziemnej - ile jest programów?
- Jaka antena i dekoder do telewizji naziemnej?
- Jak wyszukać programy w telewizji naziemnej?
Co nowego w telewizji naziemnej - ile jest programów?
Pod koniec 2025 roku trzon bezpłatnej oferty tworzą ogólnopolskie multipleksy ("paczki" kanałów nadawanych wspólnie na jednej częstotliwości): MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-6 działające w standardzie DVB-T2/HEVC oraz MUX-8 nadający w starszym DVB-T. Do tego dochodzą multipleksy lokalne oraz płatny MUX-4.
W typowej lokalizacji oznacza to dostęp do około 35-40 kanałów FTA (free-to-air, czyli dostępnych bez opłat i bez kodowania), uzupełnionych o serwisy hybrydowe HbbTV i kilkanaście stacji radiowych; liczby te różnią się między regionami w zależności od pokrycia, konfiguracji nadajników i dostępności MUX-ów lokalnych.
Największe zmiany dotyczą obecnie MUX-8. Kanały Metro i Zoom TV zakończą nadawanie 28 grudnia 2025 roku, ponieważ wygasają im koncesje, a właściciele chcą rozwijać dystrybucję na innych platformach. Na tym multipleksie nadal będą obecne takie stacje jak WP, Nowa TV, Republika czy wPolsce24.
W innych paczkach programowych układ pozostaje stabilny: Telewizja Polska nadaje główne kanały na MUX-3 i MUX-6, a nadawcy prywatni dzielą między siebie MUX-1 i MUX-2. Płatny MUX-4 pozostaje jedyną ogólnopolską paczką z kanałami kodowanymi, głównie sportowymi i informacyjnymi. Za przydzielanie miejsc na multipleksach i przedłużanie koncesji odpowiada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV
MUX-1 (FTA)
16
TV Trwam
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka
MUX-1 (FTA)
18
Fokus TV
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument
MUX-6 (FTA)
27
TVP Rozrywka
MUX-6 (FTA)
28
Alfa TVP
MUX-6 (FTA)
29
TVP ABC
MUX-3 (FTA)
30
TVP Kultura
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia
MUX-3 (FTA)
32
TVP Sport
MUX-3 (FTA)
33
TVP World
MUX-6 (FTA)
34
TVP Info
MUX-3 (FTA)
35
TVP Kobieta
MUX-6 (FTA)
36
Belsat
MUX-6 (FTA)
38
Metro (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
39
Zoom (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
40
Nowa TV
MUX-8 (FTA)
41
WP
MUX-8 (FTA)
49
Wydarzenia 24
MUX-1 (FTA)
50
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51
Republika
MUX-8 (FTA)
52
wPolsce24
MUX-8 (FTA)
86
CDA Premium
MUX-8 (HbbTV)
87
Sklep Kapitan.pl
MUX-8 (HbbTV)
88
TVP GO
MUX-3 (HbbTV)
91
TVP World
MUX-3 (HbbTV)
92
TVP ABC 2
MUX-3 (HbbTV)
93
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)
94
TVP Kultura 2
MUX-3 (HbbTV)
98
EmiRadio
MUX-8 (HbbTV)
99
EmiTV
MUX-8 (HbbTV)
110
Polsat Sport 1
MUX-4 (płatny)
111
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny)
112
Eurosport 1
MUX-4 (płatny)
113
Eurosport 2
MUX-4 (płatny)
114
Eleven Sports 1
MUX-4 (płatny)
115
Eleven Sports 2
MUX-4 (płatny)
116
TVN Turbo
MUX-4 (płatny)
117
TVN Style
MUX-4 (płatny)
118
Polsat News Polityka
MUX-4
119
Polsat News
MUX-4 (płatny)
120
TVN 24
MUX-4 (płatny)
333
Polsat HbbTV
MUX-4
Jaka antena i dekoder do telewizji naziemnej?
Obecnie wszystkie kanały naziemne nadają w standardzie DVB-T2/HEVC (H.265). Jeśli telewizor ma wbudowany tuner DVB-T2/HEVC, nie trzeba dokupować żadnego dodatkowego sprzętu, wystarczy antena. Starsze telewizory, które obsługują tylko DVB-T/MPEG-4, wymagają podłączenia zewnętrznego dekodera zgodnego z nowym standardem. Warto też zwrócić uwagę, czy sprzęt radzi sobie z dźwiękiem Dolby Digital Plus (E-AC-3), bo część tanich dekoderów sprzed kilku lat nie odtwarza go poprawnie i może sprawiać problemy z HbbTV. Najlepiej wybierać tunery z obsługą HEVC 10-bit, elektronicznym przewodnikiem EPG, możliwością nagrywania (PVR/Timeshift) i, jeśli budżet na to pozwala, z dodatkowymi funkcjami internetowymi.
Antena jest niezbędna w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy korzysta się z nowoczesnego telewizora, czy z dekodera. Jej rodzaj zależy od miejsca zamieszkania. W pobliżu nadajnika często wystarcza antena kierunkowa na pasmo UHF, zamontowana na dachu lub nawet wewnętrzna, instalowana w pokoju. W trudniejszych warunkach, na przykład w gęstej zabudowie lub w dużej odległości od nadajnika, potrzebna jest antena o większym zysku, czasem z dodatkowym wzmacniaczem. Oddzielna sytuacja dotyczy MUX-8, który nadaje w paśmie VHF; do jego odbioru może być konieczna antena obsługująca także ten zakres albo osobna antena VHF połączona ze zwrotnicą.
Jak wyszukać programy w telewizji naziemnej?
Strojenie kanałów przebiega podobnie w telewizorach i zewnętrznych dekoderach. Po podłączeniu anteny należy w ustawieniach wybrać źródło sygnału DVB-T/DVB-T2 i uruchomić automatyczne wyszukiwanie. Po kilku minutach urządzenie zapisuje listę dostępnych stacji, zazwyczaj zgodnie z numeracją LCN (Logical Channel Numbering). Jeśli na liście brakuje niektórych pozycji, pomocne bywa sprawdzenie, czy w menu aktywna jest opcja LCN, a także poprawne ustawienie kraju lub regionu. W sytuacji, gdy nie działa tylko jeden multipleks, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ręczne wprowadzenie częstotliwości właściwej dla nadajnika obsługującego daną lokalizację.
Zmiany w ofercie i parametrach emisji sprawiają, że konieczne jest regularne powtarzanie procedury strojenia. Pod koniec 2025 r. szczególną uwagę zwracają zmiany w MUX-8 (wycofanie kanałów Metro i Zoom TV oraz przesunięcia w obsadzie multipleksu), które mogą wymagać ponownego skanowania. W przypadku problemów z dźwiękiem, błędnym odtwarzaniem kanałów w HEVC albo utratą części stacji pomocne jest zaktualizowanie oprogramowania odbiornika lub przywrócenie domyślnej listy kanałów. Jeśli kłopoty dotyczą wyłącznie emisji w paśmie VHF, warto rozważyć dołożenie anteny przystosowanej do tego zakresu albo skorygowanie ustawienia istniejącej instalacji.