Ile jest programów w telewizji naziemnej i jak je wyszukać?

Jacek Waśkiel

Pod koniec 2025 roku telewizja naziemna oferuje ponad 30 bezpłatnych kanałów oraz kilka płatnych, dostępnych w zależności od regionu. Liczba stacji zmienia się, ponieważ jedni nadawcy wycofują się z multipleksów, a inni zajmują ich miejsce. Wyjaśniamy, ile programów można obecnie odbierać i jak poprawnie je wyszukać.

Ile jest kanałów telewizji naziemnej? Jak je ustawić?
Spis treści:

  1. Co nowego w telewizji naziemnej - ile jest programów?
  2. Jaka antena i dekoder do telewizji naziemnej?
  3. Jak wyszukać programy w telewizji naziemnej?

Co nowego w telewizji naziemnej - ile jest programów?

Pod koniec 2025 roku trzon bezpłatnej oferty tworzą ogólnopolskie multipleksy ("paczki" kanałów nadawanych wspólnie na jednej częstotliwości): MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-6 działające w standardzie DVB-T2/HEVC oraz MUX-8 nadający w starszym DVB-T. Do tego dochodzą multipleksy lokalne oraz płatny MUX-4.

W typowej lokalizacji oznacza to dostęp do około 35-40 kanałów FTA (free-to-air, czyli dostępnych bez opłat i bez kodowania), uzupełnionych o serwisy hybrydowe HbbTV i kilkanaście stacji radiowych; liczby te różnią się między regionami w zależności od pokrycia, konfiguracji nadajników i dostępności MUX-ów lokalnych.

Największe zmiany dotyczą obecnie MUX-8. Kanały Metro i Zoom TV zakończą nadawanie 28 grudnia 2025 roku, ponieważ wygasają im koncesje, a właściciele chcą rozwijać dystrybucję na innych platformach. Na tym multipleksie nadal będą obecne takie stacje jak WP, Nowa TV, Republika czy wPolsce24.
W innych paczkach programowych układ pozostaje stabilny: Telewizja Polska nadaje główne kanały na MUX-3 i MUX-6, a nadawcy prywatni dzielą między siebie MUX-1 i MUX-2. Płatny MUX-4 pozostaje jedyną ogólnopolską paczką z kanałami kodowanymi, głównie sportowymi i informacyjnymi. Za przydzielanie miejsc na multipleksach i przedłużanie koncesji odpowiada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN)

LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna 
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV 
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV 
MUX-1 (FTA)
16 
TV Trwam 
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka  
MUX-1 (FTA)
18 
Fokus TV 
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia  
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka 
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument 
MUX-6 (FTA)
27 
TVP Rozrywka 
MUX-6 (FTA)
28 
Alfa TVP 
MUX-6 (FTA)
29 
TVP ABC 
MUX-3 (FTA)
30 
TVP Kultura 
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia 
MUX-3 (FTA)
32 
TVP Sport 
MUX-3 (FTA)
33 
TVP World 
MUX-6 (FTA)
34 
TVP Info 
MUX-3 (FTA)
35 
TVP Kobieta 
MUX-6 (FTA)
36 
Belsat 
MUX-6 (FTA)
38 
Metro (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
39 
Zoom (do 29 grudnia 2025) 
MUX-8 (FTA)
40 
Nowa TV 
MUX-8 (FTA)
41 
WP 
MUX-8 (FTA)
49 
Wydarzenia 24 
MUX-1 (FTA)
50 
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51 
Republika 
MUX-8 (FTA)
52 
wPolsce24 
MUX-8 (FTA)
86 
CDA Premium  
MUX-8 (HbbTV) 
87 
Sklep Kapitan.pl 
MUX-8 (HbbTV)  
88 
TVP GO 
MUX-3 (HbbTV)  
91 
TVP World 
MUX-3 (HbbTV)  
92 
TVP ABC 2 
MUX-3 (HbbTV)   
93 
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)   
94 
TVP Kultura 2 
MUX-3 (HbbTV)   
98 
EmiRadio 
MUX-8 (HbbTV)    
99 
EmiTV 
MUX-8 (HbbTV)    
110 
Polsat Sport 1 
MUX-4 (płatny) 
111 
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny) 
112 
Eurosport 1 
MUX-4 (płatny) 
113 
Eurosport 2 
MUX-4 (płatny) 
114 
Eleven Sports 1 
MUX-4 (płatny) 
115 
Eleven Sports 2 
MUX-4 (płatny) 
116 
TVN Turbo 
MUX-4 (płatny) 
117 
TVN Style 
MUX-4 (płatny) 
118 
Polsat News Polityka 
MUX-4
119 
Polsat News 
MUX-4 (płatny)  
120 
TVN 24 
MUX-4 (płatny)  
333 
Polsat HbbTV 
MUX-4 

Jaka antena i dekoder do telewizji naziemnej?

Obecnie wszystkie kanały naziemne nadają w standardzie DVB-T2/HEVC (H.265). Jeśli telewizor ma wbudowany tuner DVB-T2/HEVC, nie trzeba dokupować żadnego dodatkowego sprzętu, wystarczy antena. Starsze telewizory, które obsługują tylko DVB-T/MPEG-4, wymagają podłączenia zewnętrznego dekodera zgodnego z nowym standardem. Warto też zwrócić uwagę, czy sprzęt radzi sobie z dźwiękiem Dolby Digital Plus (E-AC-3), bo część tanich dekoderów sprzed kilku lat nie odtwarza go poprawnie i może sprawiać problemy z HbbTV. Najlepiej wybierać tunery z obsługą HEVC 10-bit, elektronicznym przewodnikiem EPG, możliwością nagrywania (PVR/Timeshift) i, jeśli budżet na to pozwala, z dodatkowymi funkcjami internetowymi.

Antena jest niezbędna w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy korzysta się z nowoczesnego telewizora, czy z dekodera. Jej rodzaj zależy od miejsca zamieszkania. W pobliżu nadajnika często wystarcza antena kierunkowa na pasmo UHF, zamontowana na dachu lub nawet wewnętrzna, instalowana w pokoju. W trudniejszych warunkach, na przykład w gęstej zabudowie lub w dużej odległości od nadajnika, potrzebna jest antena o większym zysku, czasem z dodatkowym wzmacniaczem. Oddzielna sytuacja dotyczy MUX-8, który nadaje w paśmie VHF; do jego odbioru może być konieczna antena obsługująca także ten zakres albo osobna antena VHF połączona ze zwrotnicą.

    Jak wyszukać programy w telewizji naziemnej?

    Strojenie kanałów przebiega podobnie w telewizorach i zewnętrznych dekoderach. Po podłączeniu anteny należy w ustawieniach wybrać źródło sygnału DVB-T/DVB-T2 i uruchomić automatyczne wyszukiwanie. Po kilku minutach urządzenie zapisuje listę dostępnych stacji, zazwyczaj zgodnie z numeracją LCN (Logical Channel Numbering). Jeśli na liście brakuje niektórych pozycji, pomocne bywa sprawdzenie, czy w menu aktywna jest opcja LCN, a także poprawne ustawienie kraju lub regionu. W sytuacji, gdy nie działa tylko jeden multipleks, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ręczne wprowadzenie częstotliwości właściwej dla nadajnika obsługującego daną lokalizację.

    Zmiany w ofercie i parametrach emisji sprawiają, że konieczne jest regularne powtarzanie procedury strojenia. Pod koniec 2025 r. szczególną uwagę zwracają zmiany w MUX-8 (wycofanie kanałów Metro i Zoom TV oraz przesunięcia w obsadzie multipleksu), które mogą wymagać ponownego skanowania. W przypadku problemów z dźwiękiem, błędnym odtwarzaniem kanałów w HEVC albo utratą części stacji pomocne jest zaktualizowanie oprogramowania odbiornika lub przywrócenie domyślnej listy kanałów. Jeśli kłopoty dotyczą wyłącznie emisji w paśmie VHF, warto rozważyć dołożenie anteny przystosowanej do tego zakresu albo skorygowanie ustawienia istniejącej instalacji.

