Astronomowie ogłaszają przełom. Zaobserwowano najstarszą supernową

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał kolejnego przełomu. Została zaobserwowana najstarsza supernowa, której wiek szacuje się na 13 mld lat. To kilkaset mln lat po Wielkim Wybuchu. Supernowa powstała w wyniku eksplozji dużej gwiazdy. Astronomowie twierdzą, że następnie mogła tam narodzić się czarna dziura.

Najstarsza supernowa zaobserwowana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.
Najstarsza supernowa zaobserwowana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.JAMES VAUGHANAFP

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajduje się w kosmosie od blisko czterech lat. Obserwatorium już wcześniej dokonało przełomowych odkryć. W ten sposób udało się zobaczyć m.in. najstarsze galaktyki. Teraz astronomowie pochwalili się kolejnym osiągnięciem. Została zaobserwowana najstarsza supernowa.

Najstarsza supernowa sprzed 13 mld lat

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba umożliwił obserwacje obiektu, którym jest najstarsza supernowa dostrzeżona kiedykolwiek przez astronomów. Jej wiek oszacowano na 13 mld lat, gdy wszechświat był młody. Uczeni szacują, że do eksplozji doszło około 730 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Ta obserwacja pokazuje również, że możemy użyć Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba do znajdowania pojedynczych gwiazd, gdy wszechświat miał zaledwie 5 proc. swojego obecnego wieku 
wyjaśnia Andrew Levan z Uniwersytetu Radboud i Uniwersytetu Warwick.

Cała historia rozpoczęła się 14 marca br., kiedy francusko-chiński satelita SVOM odkrył rozbłysk promieniowania gamma z głębokiego kosmosu. To samo zdarzenie zostało zarejestrowane przez Obserwatorium Swift należące do NASA. Tym razem w promieniach rentgenowskich. Był to rozbłysk GRB 250314A.

Następnie wykorzystano inne obserwatoria. Wśród nich znalazł się m.in. Bardzo Duży Teleskop (VLT) w Chile, który pozwolił na oszacowanie wieku zdarzenia. Już wtedy mówiono o 13 mld lat.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił najstarszą supernową

Naukowcy ostatecznie poprosili o możliwość skorzystania z dostępnego czasu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. W lipcu kamera podczerwieni znajdująca się na JWST została skierowana na GRB 250314A, co pozwoliło na wykrycie światła pochodzącego z supernowej i uzyskanie jednoznacznego dowodu potwierdzającego istotę zjawiska.

Galaktyki i gwiazdy widoczne na tle czarnego kosmosu z jasno wyróżnionymi punktami świetlnymi, w prawym górnym rogu powiększenie fragmentu zdjęcia z oznaczeniem GRB 250314A wskazującym na miejsce błysku gamma.
Najstarsza supernowa sprzed 13 mld lat zaobserowana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.Image: NASA, ESA, CSA, STScI, Andrew Levan (Radboud University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)NASA
Tylko Webb mógł bezpośrednio wykazać, że to światło pochodzi z supernowej – zapadającej się masywnej gwiazdy 
komentuje Andrew Levan.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił nawet wykryć galaktykę, w której doszło do zjawiska i jest ona podobna do innych obiektów tego typu z wczesnego wszechświata. Uczeni twierdzą, że było to potężne zdarzenie z wielkiej gwiazdy i później mogła tam powstać nawet czarna dziura.

Poprzednia najstarsza supernowa zaobserwowana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba miała wiek oszacowany na około 1,8 mld lat po Wielkim Wybuchu.

