Chiny to kraj, który wyznacza nowe standardy na kolei. Nie tylko w przypadku przewozów pasażerskich, gdzie jeżdżą najszybsze pociągi osobowe, ale również w taborze cargo. Potwierdza to pierwszy na świecie test, gdzie wykorzystano kilka składów towarowych połączonych bezprzewodowo.

Chiński konwój kolejowy przewiózł ładunek o wadze 3,5 Wieży Eiffla

Chińczycy przeprowadzili przełomowy test na linii kolejowej Baoshen w Mongolii Wewnętrznej w poniedziałek 8 grudnia. Była to pierwsza na świecie próba, gdzie wykorzystano siedem pociągów towarowych, które były sterowane systemem bezprzewodowym. To oznacza, że nie użyto żadnych fizycznych sprzęgów między składami.

Konwój kolejowy przewoził ładunek ważący tyle, co 3,5 Wieży Eiffla. Jego łączna masa to 35 tys. ton. Każdy ze składów transportował około 5 tys. ton. Całość była przewożona jedynie z użyciem sygnałów nadawanych drogą bezprzewodową. Wspomniany system wykorzystuje dwuwymiarowy system kontroli i odpowiadał za:

Utrzymanie względnej prędkości pociągów

Zachowanie odległości od punktów na linii

Nowy system sterowania został opracowany przez China Shenhua Energy Company wraz z partnerami. Jego celem jest synchronizacja przyspieszania i hamowania we wszystkich pociągach konwoju w taki sposób, aby zapewnić bezpiecznie poruszanie się bez konieczności stosowania połączeń mechanicznych.

Pociągi towarowe w Chinach odrywają coraz większe znaczenie

Chiny to kraj, który systematycznie zwiększa transport oparty na kolei. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Państwo Środka wykorzystało pociągi do przewiezienia ładunków o łącznej wadze przekraczającej 3 mld ton! Chińczycy wieżą, że ich nowy system może zwiększyć przepustowość dla ciężkiego transportu nawet o 50 proc.

Państwo Środka rozwija linie kolejowe w kraju, ale stawia też na transport międzynarodowy. Dobrym przykładem potwierdzającym takie działania jest pociąg China Railway Express, który w czerwcu przyjechał do Polski i przywiózł części samochodowe oraz elektronikę. Później w odwrotnym kierunku pojechał skład w ramach PKP Cargo Connect.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News