PKP Intercity ma nowy rekord w postaci liczby przewiezionych pasażerów w skali jednego roku. W ciągu 11 miesięcy 2025 r. pociągami spółki pojechało ponad 81 mln podróżnych. Dla porównania w całym 2024 r. było to 74,5 mln osób. Wynik został przebity jeszcze w listopadzie.

PKP Intercity i nowy rekord pasażerów ustanowiony jeszcze w listopadzie

Rok temu mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. PKP Intercity ustanowiło lepszy wynik za 2024 r. względem roku poprzedzającego już w połowie listopada. W 2025 r. jest podobnie i liczba przewiezionych pasażerów jest jeszcze większa. W pierwszych 11 miesiącach pociągi spółki wybrało 81,4 mln pasażerów.

PKP Intercity chwali się także rekordowym listopadem. W zeszłym miesiącu firma przewiozła 7,6 mln pasażerów, czyli o 23 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Rekord wzmocnień padł 11 listopada, który obejmował 139 pociągów oraz 303 dodatkowe wagony.

Rozwiń

Czy PKP Intercity zdoła do końca 2025 r. przebić barierę 90 mln podróżnych? Grudzień to miesiąc intensywnych podróży związanych ze świętami i nowym rokiem, a do osiągnięcia tego celu brakuje już tylko 8,6 mln pasażerów. Można więc zakładać z dużym optymizmem, że uda się tego dokonać.

PKP Intercity rośnie i potrzebuje więcej pociągów

Rodzimy przewoźnik z roku na rok ustanawia nowe rekordy, a te nie byłyby możliwe bez wzmocnienia taboru. Firma pozyskała nowe lokomotywy oraz wagony. PKP Intercity robi co może, aby sprostać zapotrzebowaniu i kupuje także nowe pociągi. Wśród nich są piętrusy, które dostarczy firma Alstom.

Pociągi piętrowe zapewnią więcej miejsc, ale PKP Intercity potrzebuje ich już teraz. Stąd też decyzja związana zakupem używanych wagonów z Niemiec, które w liczbie 50 sztuk kupiono ostatnio od Deutsche Bahn. Ponadto na etapie prac znajduje się renowacja starszych pojazdów należących do przewoźnika, co pozwoli nie tylko zwiększyć dostępne miejsca, ale też komfort podróżnych.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press