To jedna z dramatycznych kart w historii Polski. Sprawdź swoją wiedzę o stanie wojennym [QUIZ]
Jak dobrze znasz realia stanu wojennego i propagandę PRL? Sprawdź swoją wiedzę w quizie i przekonaj się, ile wiesz o jednej z najbardziej dramatycznych kart w historii Polski.
Polska lat 80. to czas sprzeczności. Z jednej strony nadzieja i rosnące aspiracje społeczne, z drugiej dramatyczna próba stłumienia tej energii przez reżim. Na początku dekady kraj stanął w obliczu najpoważniejszego od lat kryzysu politycznego. Władze komunistyczne, obawiając się utraty kontroli i rosnącego wpływu opozycyjnego ruchu społecznego, podjęły decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Tysiące obywateli zostało internowanych, życie codzienne pełne było cenzury, ograniczeń, wojskowych patroli i przesłuchań.
To, co przedstawiano w oficjalnych mediach jako "ratunek dla ojczyzny", dla wielu było dramatem. Doświadczeniem strachu, utraty wolności, represji.
Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, ile wiesz o tym trudnym rozdziale polskiej historii.