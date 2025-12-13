Polska lat 80. to czas sprzeczności. Z jednej strony nadzieja i rosnące aspiracje społeczne, z drugiej dramatyczna próba stłumienia tej energii przez reżim. Na początku dekady kraj stanął w obliczu najpoważniejszego od lat kryzysu politycznego. Władze komunistyczne, obawiając się utraty kontroli i rosnącego wpływu opozycyjnego ruchu społecznego, podjęły decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Tysiące obywateli zostało internowanych, życie codzienne pełne było cenzury, ograniczeń, wojskowych patroli i przesłuchań.