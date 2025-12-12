Według rosyjskiego kanału "Na Predele", powiązanego ze środowiskiem pilotów wojskowych, An-26 został trafiony w czasie postoju na płycie lotniska. W momencie eksplozji w pobliżu maszyny mieli znajdować się członkowie załogi oraz personel techniczny bazy, którzy zostali ranni (część śmiertelnie). Rosyjskie ministerstwo obrony nie opublikowało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale to bardzo typowa dla Kremla taktyka udawania, że nic się nie stało albo minimalizowania zgłaszanych strat.

Atak w czasie alarmu lotniczego

Atak zbiegł się w czasie z ogłoszeniem alarmu powietrznego w miejscowości Kacza, dotyczącym terenu bezpośrednio wokół lotniska, ale Rosjanie najwyraźniej nie byli już w stanie zareagować lub po prostu zignorowali zagrożenie. Odpowiedzialność za wsparcie tej misji wziął ruch partyzancki Atesz, współpracujący z ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR) - członkowie grupy przekazali dane wywiadowcze i pomogli w namierzeniu celu, umożliwiając skuteczne uderzenie.

Cios w logistyczne zaplecze rosyjskich wojsk

Atak wpisuje się w ciąg ukraińskich operacji precyzyjnych na Krymie, wymierzonych w rosyjskie bazy lotnicze, systemy radarowe i zaplecze logistyczne. W ostatnich miesiącach Kijów konsekwentnie osłabia zdolność Rosji do prowadzenia operacji powietrznych z półwyspu, uderzając zarówno w samoloty bojowe, jak i transportowe.

I eksperci wojskowi wskazują, że takie uderzenia faktycznie mają znaczenie nie tylko taktyczne, ale również strategiczne. Utrata kolejnych maszyn transportowych utrudnia Rosji przerzut zaopatrzenia i personelu na okupowane terytoria, wydłuża łańcuchy dostaw i zwiększa presję na logistykę frontową.

Jak podsumowuje jeden z ukraińskich analityków cytowany przez Defense Express, atak na An-26 to "kolejny dowód, że nawet pozornie drugorzędne cele logistyczne stają się dla Ukrainy narzędziem paraliżowania rosyjskiej machiny wojennej".

An-26 to rosyjski koń transportowy

Zniszczony samolot An-26 to dwusilnikowa maszyna transportowa zaprojektowana przez biuro konstrukcyjne Antonowa jeszcze w czasach ZSRR. Po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w 1969 roku, a produkcję seryjną zakończono w 1986 r., po zbudowaniu ponad 1400 egzemplarzy w różnych wersjach.

Pomimo wieku, maszyna pozostaje jednym z filarów rosyjskiej logistyki wojskowej - wykorzystywana jest do transportu zaopatrzenia, żołnierzy oraz lekkiego sprzętu, a dzięki tylnej rampie może również zrzucać ładunki z powietrza. Samolot osiąga prędkość do 540 km/h, zasięg około 2500 km i może przewozić do 5,5 tony ładunku.

Według danych analityków platformy Oryx, dokumentującej straty sprzętowe na podstawie materiałów wizualnych, Rosja utraciła już w czasie tej wojny co najmniej trzy samoloty An-26. Zniszczenie kolejnej i to na jednym z kluczowych lotnisk półwyspu, dodatkowo osłabia jej możliwości transportowe na zapleczu frontu.

