Najdroższy samolot świata to B-2 Spirit, czyli amerykański bombowiec, którego jednostkowa cena przekracza kwotę 2 mld dol. Stany Zjednoczone mają tylko 20 takich maszyn i te są używane bardzo oszczędnie, gdyż są horrendalnie drogie w eksploatacji. Jeden z samolotów kilka lat temu uległ uszkodzeniu, ale udało się go odrestaurować.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych naprawiły B-2 "Spirit of Georgia"

Początkowo Stany Zjednoczone dysponowały 21 jednostkami, ale jedna z nich została zniszczona w katastrofie w 2008 r. Natomiast drugi egzemplarz o numerze 89-0129 zaczął sprawiać problemy w 2021 r., co wymusiło zastosowanie procedur lądowania awaryjnego. Maszynę ostatecznie wycofano ze służby.

Feralnym egzemplarzem okazał się bombowiec B-2 o nazwie "Spirit of Georgia". Jego naprawa trwała kilka lat i została ukończona kilka tygodni temu. Pierwszy lot po renowacji odbył się 6 listopada i dowiódł, że samolot jest sprawny. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zdecydowały się więc przywrócić go do służby.

Bombowiec B-2 "Spirit of Georgia" w Bazie Sił Powietrznych Whiteman. US Air Force materiały prasowe

Proces naprawy pochłonął 23,7 mln dol., co przy cenie całego bombowca jest zaledwie ułamkiem jego wartości. Początkowo sądzono, że renowacja będzie droższa, ale w 2022 r. zdecydowano się przetransportować samolot do zakładów Northrop Grumman w Palmdale. Był to jedyny lot w czasie przerwy, który stał się możliwy dzięki tymczasowym naprawom. To sprawiło, że udało się zaoszczędzić około 52 mln dol.

Najdroższy samolot świata był trudny w naprawie

Dlaczego naprawa samolotu B-2 "Spirit of Georgia" była tak trudna? Proces był bardzo skomplikowany i został podzielony na etapy. Maszyna nie jest już produkowana. Próbowano m.in. przywrócić integralność strukturalną dolnego poszycia skrzydła, które zetknęło się z powierzchnią.

Inżynierowie wykorzystali m.in. kompozytowy panel poszycia, co pozwoliło uniknąć czasochłonnej produkcji zupełnie nowej części. Utrudnienie stanowiło także zanieczyszczenie zbiornika paliwa, którego wewnętrzna struktura jest wykonana z laboratoryjną precyzją.

Naprawy konstrukcyjne uszkodzonego bombowca B-2 Spirit zostały ukończone w maju 2025 r. Potem rozpoczęto ostatni etap renowacji, który poprzedził specjalistyczne testy.

Stany Zjednoczone chcą wycofać bombowce B-2 Spirit

B-2 Spirit to najdroższy samolot świata i utrzymanie floty tych maszyn również pochłania mnóstwo pieniędzy. Tylko jedna godzina lotu kosztuje ponad 120 tys. dolarów. Dlatego Stany Zjednoczone planują pozbyć się tych bombowców. Nie nastąpi to jednak w krótkim czasie.

Pod koniec 2022 r. zaprezentowano następcę B-2, czyli bombowiec B-21 Raider. W 2023 r. samolot odbył pierwszy lot. To nadal droga maszyna, ale koszty produkcji jednej sztuki i tak są około trzech razy niższe w porównaniu do Spirita.

"Wydarzenia": 4 miliardy dolarów. Polskie F-16 przejdą modernizację Polsat News Polsat News