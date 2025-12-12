Najdroższy samolot świata odrestaurowany za ułamek wartości

Dawid Długosz

Dawid Długosz

B-2 Spirit to bezapelacyjnie najdroższy samolot świata, za który Stany Zjednoczone płaciły ogromne pieniądze. Jedna z maszyn uległa poważnemu uszkodzeniu. Udało się ją jednak odrestaurować i w dodatku po bardzo niskich kosztach. Bombowiec naprawiano kilka lat i teraz wrócił do służby.

B-2 Spirit to najdroższy samolot świata. Odrestaurowano go za ułamek ceny.Northrop Grummanmateriały prasowe

Najdroższy samolot świata to B-2 Spirit, czyli amerykański bombowiec, którego jednostkowa cena przekracza kwotę 2 mld dol. Stany Zjednoczone mają tylko 20 takich maszyn i te są używane bardzo oszczędnie, gdyż są horrendalnie drogie w eksploatacji. Jeden z samolotów kilka lat temu uległ uszkodzeniu, ale udało się go odrestaurować.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych naprawiły B-2 "Spirit of Georgia"

Początkowo Stany Zjednoczone dysponowały 21 jednostkami, ale jedna z nich została zniszczona w katastrofie w 2008 r. Natomiast drugi egzemplarz o numerze 89-0129 zaczął sprawiać problemy w 2021 r., co wymusiło zastosowanie procedur lądowania awaryjnego. Maszynę ostatecznie wycofano ze służby.

Feralnym egzemplarzem okazał się bombowiec B-2 o nazwie "Spirit of Georgia". Jego naprawa trwała kilka lat i została ukończona kilka tygodni temu. Pierwszy lot po renowacji odbył się 6 listopada i dowiódł, że samolot jest sprawny. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zdecydowały się więc przywrócić go do służby.

Wojskowy bombowiec stealth B-2 Spirit stojący na pasie lotniska nocą, w otoczeniu oświetlenia technicznego, z widocznymi elementami podwozia i kształtem charakterystycznym dla technologii niewykrywalności radarowej.
Bombowiec B-2 "Spirit of Georgia" w Bazie Sił Powietrznych Whiteman.US Air Forcemateriały prasowe

Proces naprawy pochłonął 23,7 mln dol., co przy cenie całego bombowca jest zaledwie ułamkiem jego wartości. Początkowo sądzono, że renowacja będzie droższa, ale w 2022 r. zdecydowano się przetransportować samolot do zakładów Northrop Grumman w Palmdale. Był to jedyny lot w czasie przerwy, który stał się możliwy dzięki tymczasowym naprawom. To sprawiło, że udało się zaoszczędzić około 52 mln dol.

Najdroższy samolot świata był trudny w naprawie

Dlaczego naprawa samolotu B-2 "Spirit of Georgia" była tak trudna? Proces był bardzo skomplikowany i został podzielony na etapy. Maszyna nie jest już produkowana. Próbowano m.in. przywrócić integralność strukturalną dolnego poszycia skrzydła, które zetknęło się z powierzchnią.

Inżynierowie wykorzystali m.in. kompozytowy panel poszycia, co pozwoliło uniknąć czasochłonnej produkcji zupełnie nowej części. Utrudnienie stanowiło także zanieczyszczenie zbiornika paliwa, którego wewnętrzna struktura jest wykonana z laboratoryjną precyzją.

Naprawy konstrukcyjne uszkodzonego bombowca B-2 Spirit zostały ukończone w maju 2025 r. Potem rozpoczęto ostatni etap renowacji, który poprzedził specjalistyczne testy.

Stany Zjednoczone chcą wycofać bombowce B-2 Spirit

B-2 Spirit to najdroższy samolot świata i utrzymanie floty tych maszyn również pochłania mnóstwo pieniędzy. Tylko jedna godzina lotu kosztuje ponad 120 tys. dolarów. Dlatego Stany Zjednoczone planują pozbyć się tych bombowców. Nie nastąpi to jednak w krótkim czasie.

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Pod koniec 2022 r. zaprezentowano następcę B-2, czyli bombowiec B-21 Raider. W 2023 r. samolot odbył pierwszy lot. To nadal droga maszyna, ale koszty produkcji jednej sztuki i tak są około trzech razy niższe w porównaniu do Spirita.

