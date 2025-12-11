mBank z nową funkcją w aplikacji. Zwiększenie bezpieczeństwa

Banki w Polsce stosują coraz bardziej zaawansowane metody, by chronić swoich klientów przed cyberzagrożeniami i oszustwami. Oprócz edukacji oraz standardowych haseł czy kodów SMS wprowadzane są metody takie jak biometryczne logowanie (odcisk palca, rozpoznawanie twarzy), autoryzacje płatności w aplikacjach, czy limity wydatków.

Do tego dochodzi nowość - funkcja blokowania transakcji. Tę opcję właśnie wprowadził mBank, dodając do swojej aplikacji sposób na szybkie blokowanie i odblokowywanie przelewów czy płatności BLIK, co pozwala jeszcze skuteczniej chronić środki przed nieautoryzowanym użyciem. Kiedy przydaje się blokada transakcji i jak to działa?

Co oznacza blokada płatności?

Blokada transakcji to funkcja, która pozwala na szybkie zablokowanie transakcji. Innowacyjną metodę dodał do swojej aplikacji mBank. Użycie blokady płatności oznacza, że z naszego konta tymczasowo nie da się przeprowadzać żadnych transakcji, aż do czasu wyłączenia blokowania.

Blokada transakcji to opcja zwiększająca bezpieczeństwo finansów, z której warto skorzystać w sytuacjach budzących podejrzenia, że ktoś mógł uzyskać dostęp do naszego konta. Na przykład, gdy udostępniliśmy komuś dane logowania lub dane karty, wpisaliśmy je na nieznanej stronie, zauważyliśmy nieautoryzowane operacje na koncie albo podejrzewamy obecność złośliwego oprogramowania na swoim urządzeniu.

Blokada transakcji bankowych. Co się stanie po jej włączeniu?

Blokada płatności w aplikacji mBanku to tymczasowe uniemożliwienie dostępu do środków na koncie. Włączenie blokady transakcji w aplikacji banku jest równoznaczne z tym, że z konta nie będzie można:

zlecić żadnego przelewu,

zapłacić BLIKIEM,

zapłacić kartą,

wypłacić gotówki z bankomatu i w placówce.

Jeśli jednak na koncie były wcześniej zaplanowane płatności - np. spłata raty czy składka za ubezpieczenie - mBank wyśle je zgodnie z planem.

Blokada transakcji to nowa opcja w aplikacji mBanku. mBank materiał zewnętrzny

Jak zdjąć blokadę transakcji?

Blokada płatności ustawiona w aplikacji mBank jest aktywna aż do czasu jej dobrowolnego wyłączenia. Po włączeniu blokady, bank wyśle wiadomość z potwierdzeniem oraz instrukcją, co zrobić przed jej wyłączeniem.

Po wejściu w aplikację bankową widoczna będzie informacja o włączonej blokadzie. Żeby odwołać komendę i przywrócić opcję przelewów, wypłat i płatności, wystarczy postępować zgodnie z kolejnymi krokami opisanymi w aplikacji. Blokadę transakcji można też zdjąć na mLinii i w placówce. Po wyłączeniu blokady ponownie będzie można w pełni korzystać z konta.

