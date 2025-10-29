Kilka dni temu zrobiło się głośno na temat kradzieży pieniędzy z kont klientów banku Santander. Pojawiło się przypuszczenie, że złodzieje wykorzystali w tym celu duplikaty kart płatniczych ofiar, które wykorzystano w różnych miejscach. Akcja była dobrze zaplanowana. Dlaczego tak się stało?

Luka była w procesie przesyłania danych z bankomatów Euronet do banku

Złodzieje, którzy wykorzystali do okradzenia ofiar z pieniędzy, teoretycznie i tak powinny spotkać się z blokadą, która uniemożliwiłaby wypłatę środków z użyciem fałszywych kart. Tak się jednak nie stało i przyczynę zaistniałej sytuacji ujawniła rzecznika banku Santander w wypowiedzi dla TVN24.

[Bank] zidentyfikował i skutecznie usunął podatność występującą w procesie przesyłania danych z firmy Euronet do banku (…) Umożliwiała ona wykorzystanie skimmowanych danych z paska magnetycznego kart

To oznacza, że luka istniała na drodze przesyłania danych z bankomatów Euronetu do Santandera, choć dokładnie tego nie sprecyzowano i nadal nie jest ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kto dokładnie zawinił. Na szczęście dla klientów banku sytuacja zakończyła się pozytywnie.

Fałszywe karty i kradzież pieniędzy z kont Santander na ponad 2 mln złotych

Gwoli przypomnienia, do sytuacji doszło w miniony weekend, kiedy to klienci Santandera dostrzegli, że z ich kont wypłacane są pieniądze, choć sami tego nie robili. Podniesiono alarm i było to o tyle ciekawe, że udało się tego dokonać z kont i powiązanych z nimi kartami, na których oryginałach zablokowano pasek magnetyczny.

Szybko więc pojawiły się przypuszczenia, że nie mamy do czynienia ze zwykłym skimmingiem, ale złodzieje wiedzą o czymś jeszcze. Podejrzewano, że mogła to być luka w oprogramowaniu bankomatów, co pozwoliłoby obejść stosowane zabezpieczenia i skuteczne wyprowadzenie środków z kont ofiar.

Z przekazanych wcześniej informacji wynika, że ofiarą oszustów padło blisko 500 klientów banku Santander. Łączne straty oszacowano na ponad 2 mln złotych. Bank nie pozostał jednak na to obojętny i wziął problem na siebie. Ofiarom zwrócono ukradzione środki.

