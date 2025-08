Jaki jest najgorszy PIN do karty? Natychmiast go zmień

Każdy z nas PIN do karty najczęściej wybiera jako czterocyfrowy ciąg liczb. Te niestety są najbardziej przewidywalne dla przestępców. Jaki jest najgorszy PIN do karty? Bez wątpienia jest to PIN 1234. Szacuje się, że aż 11 procent użytkowników wybiera taką serię do zabezpieczenia dostępu do karty. Jak łatwo się domyślić, taka sekwencja to pierwsza próba złamania kodu.

Inne najgorsze numer PIN do karty to 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 i 6969. Co sprawia, że te są wyjątkowo słabe? Po pierwsze są intuicyjne. Po drugie złodzieje kart stosują przewidywalne schematy. Z tych samych powodów bardzo złym wyborem będzie PIN 2222, 3333, 5555, 6666, 8888 oraz 9999. Najlepiej będzie unikać takich banalnych sekwencji.

Inny najgorszy PIN do karty to data urodzin oraz rok. Jeżeli naszą kartę przejęła osoba, która zna nas bliżej, to jej pierwsze próby włamania się na konto padną na datę urodzenia. Czasami niektórzy jako PIN wybierają rok, na przykład 1990, 2000, 2005 lub 2512 (25 grudnia). Te również nie są zalecane przez specjalistów. To dlatego, że pojawiają się często i są odgadnione niemal natychmiast.

Jak sprawdzić i zmienić PIN do karty?

Sprawdzić oraz zmienić PIN do karty można na kilka sposobów. Pierwszy z nich to zmiana PIN-u w bankomacie. Choć nie wszystkie, to większość urządzeń mają taką opcję. Po włożeniu karty i zalogowaniu się należy wybrać opcję "Zmiana PIN" lub "Usługi PIN" w zależności od dostawcy. Kolejno będziemy musieli wpisać aktualny numer, a następnie dwukrotnie nowy PIN. Sposób jest szybki i bezpieczny.

Oczywiści zmienić PIN do karty można w bankowości mobilnej i internetowej. Wiele zależy od konkretnego banku. Na przykład w ING można to zrobić przez Moje ING, wystarczy wejść w Karty i płatności oraz wybrać opcję zmień PIN. W Santander można to zrobić w zakładce Karty lub Zarządzanie kartami. W PKO przez aplikację IKO wystarczy wejść w szczegóły karty i wybrać Nadaj PIN IKO. Bank Millennium umożliwia zmianę poprzez Millenet lub aplikację mobilną, analogicznie: zakładka Karty i Zmień PIN.

Jeżeli nie mamy dostępu do Internetu lub aplikacji, zmienić PIN można poprzez infolinię. Można również odwiedzić placówkę swojego banku. Będzie to najbardziej bezpieczny sposób. Przy wyborze nowego PIN-u warto użyć kombinacji niezwiązanych z datami, unikać sekwencji i powtórzeń oraz postawić na losowy ciąg cyfr, który łatwo zapamiętać, a jednocześnie trudno odgadnąć.

