Spis treści: 01 Lista łatwych do złamania numerów PIN

02 Masz taki PIN? Lepiej natychmiast go zmień

03 Najmniej popularne kody PIN

04 Przemyślany kod PIN to zwiększona ochrona

Aby chronić swoje dane i zabezpieczenia, ważne jest, aby ustawić silny PIN, który nie będzie łatwy do złamania. Chcąc ochronić dostęp do środków na koncie bankowym czy też do danych na telefonie należy rozważyć wybranie bardziej skomplikowanego hasła, a nie proste kombinacje, takie jak "1234" czy "0000".

Jak się jednak okazuje, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia i faktycznie wybiera takie kody, gdyż to najłatwiejsze do zapamiętania cyfry. Jest to błąd, ponieważ są one też pierwszym celem atakujących. Niestety, nie tylko takie kombinacje stanowią podstawę do jak najszybszej zmiany numeru PIN. Wiele kombinacji wyciekło bowiem do sieci w wyniku cyberataków - a tym samym numery PIN trafiły do rąk oszustów.

Lista łatwych do złamania numerów PIN

Dobry PIN powinien być unikalny, trudny do odgadnięcia i składać się z różnych cyfr. Warto przemyśleć wybór PIN-u, aby zapewnić maksymalną ochronę swoich urządzeń i danych. W decyzji nad zmianą dotychczasowego numeru może pomóc lista najczęściej powtarzających się kodów PIN - a więc i tych najłatwiejszych do złamania.

Powstała ona na podstawie analizy gigantycznego zbioru informacji o kodach PIN chroniących dostępu do konta bankowych i innych danych - chodzi o ponad 7 milionów kodów! Informacje te analityk pozyskał poprzez zbadanie ujawnionych w sieci kodów i haseł, które znalazły się tam z powodu ataków hakerskich i związanymi z nimi wyciekami.

Zdjęcie Ze względu na coraz częstsze cyberataki do sieci regularnie trafia ogrom danych wrażliwych. Wśród nich znaleźć można także kody PIN. Gdy taki numer wraz z innymi informacjami identyfikacyjnymi trafi w niepowołane ręce, może np. dojść do kradzieży środków finansowych. / 123RF/PICSEL

Masz taki PIN? Lepiej natychmiast go zmień

Na podstawie szeroko zakrojonych badań nad milionami numerów PIN, które wyciekły do sieci, nieżyjący już ekspert - Nick Berry z Data Genetics - przygotował zestawienie czterocyfrowych kodów, które powtarzały się najczęściej. Serwis Information is Beautiful na podstawie analiz specjalisty przygotował przy tym grafikę obrazującą ich wyniki.

Poniżej znajduje się opracowane przez eksperta zestawienie 20. najbardziej zagrożonych haseł PIN w kolejności od najłatwiejszego do złamania. Te numery stanowiły niemal 30 proc. wszystkich przeanalizowanych numerów, jakie wyciekł do sieci!

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010

Zdjęcie Na podstawie analiz eksperta serwis Information is Beautiful przygotował grafikę obrazującą wyniki badań nad numerami PIN. / Information is Beautiful

Najmniej popularne kody PIN

Analogicznie do listy najczęściej pojawiających się kodów PIN powstało też zestawienie kombinacji, które powtarzały się najrzadziej, a więc ze względu na większą unikalność stanowiły lepsze zabezpieczenie do konta/smartfonu. Warto podkreślić, że korzystanie z tej listy, by zmienić swój aktualny PIN, nie jest obecnie najlepszym pomysłem. Wynika to z faktu, że zestawienie to zostało udostępnione w sieci, a więc mają do niego dostęp także cyberoszuści. Warto więc tylko zainspirować się tymi informacjami i na ich podstawie stworzyć nowy, silny PIN.

Lista 10. najrzadziej powtarzających się numerów PIN w zbiorze milionów kombinacji, które wyciekły do sieci:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Przemyślany kod PIN to zwiększona ochrona

Eksperci mają kilka wniosków płynących z tych wyników. W przypadku tak mało skomplikowanych kombinacji, haker jest w stanie złamać zabezpieczenia podejmując zaledwie kilka prób. PIN nie powinien stanowić ciągu następujących po sobie cyfr, powtarzać jednej cyfry, ustawiać obok siebie tej samej cyfry dwa lub trzy razy.

PIN nie powinien się ponadto wiązać z datami urodzin, bądź rocznic właściciela konta/smartfonu, ponieważ w przypadku wycieku danych lub zwykłej kradzieży na ulicy, przestępcy wchodzą zwykle w posiadanie także tego typu informacji o poszkodowanym.