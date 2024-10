Spis treści: 01 Coraz więcej kradzieży numerów PESEL

Coraz więcej kradzieży numerów PESEL

Jak donosi portal i.pl, rośnie liczba kradzieży numerów PESEL oraz prób wykorzystywania tej informacji w celach wyłudzania kredytów w bankach. Serwis cytuje pracowników banków mówiących o rosnącym procederze, a także pewnym niepokojącym szczególe. Okazuje się bowiem, że obecnie przestępcy są w stanie dowiedzieć się, które numery PESEL są chronione (poprzez zastrzeżenie), a które nie. To znacznie ułatwia próby oszustwa, oszczędzając czas przestępcom.

W przypadku próby użycia zastrzeżonego numeru ta zakończy się porażką - niemożliwe będzie wzięcie kredytu, rat na zakupy i nie tylko. Cyberoszuści nauczyli się selekcjonować tylko te numery, które są niechronione - w ten sposób łatwiej jest je wykorzystać. Jak donosi Związek Banków Polskich, w drugim kwartale tego roku odnotowano ponad 3200 prób wyłudzeń kredytów. Łącznie próbowano zaciągnąć 80 milionów złotych w nieuczciwych pożyczkach. To wynik o 5% większy, niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku.

Jak zastrzec numer PESEL?

W obliczu takich informacji warto zadbać o to, aby nasz numer był chroniony. Pomoże w tym zastrzeżenie numeru PESEL - jak to zrobić? Funkcja ta jest dostępna od listopada 2023 roku i możemy z niej skorzystać np. w aplikacji mObywatel. Logujemy się do aplikacji i wybieramy z dolnego menu opcję Usługi. Tam znajdziemy m.in. Punkty Karne, Mandaty, Recepty i interesujący nas przycisk Zastrzeż PESEL.

Po wejściu w tę opcję wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby zastrzec swój numer PESEL. I to tyle - od teraz jest on chroniony, a oszuści nie będą mogli bez naszej wiedzy wziąć kredytu i wykonać żadnych działań z tym numerem. To samo tyczy się jednak również nas - sprawdź, czego nie można zrobić ze zastrzeżonym numerem PESEL.

Jak złodzieje kradną numer PESEL?

W jaki sposób cyberprzestępcy mogą wejść w posiadanie naszego numeru PESEL? Podobnie jak w przypadku innych danych osobowych, tak i tutaj wystarczy wykorzystać sprytny mechanizm, często związany z podszywaniem się np. pod instytucję finansową lub rządową. Aby zdobyć nasz numer PESEL, cyberprzestępcy nie potrzebują nawet specjalistycznej wiedzy technicznej - często głównym elementem oszustwa jest socjotechnika.

Przykładem takiego oszustwa, którego celem jest wyłudzenie danych osobowych, może być ta sytuacja. Poprzez podszywanie się pod Urząd Skarbowy, oszuści próbują nakłonić nas do skorzystania ze specjalnie przygotowanej strony internetowej i logowania. To do złudzenia przypomina rządowy portal, lecz w rzeczywistości jest dziełem oszustów. Nieświadomy użytkownik loguje się, poprzez podanie np. danych bankowości online. To z kolei otwiera oszustom furtkę do jego środków finansowych, a także danych osobowych.

Innym przykładem wyłudzenia PESEL może być podszywanie się pod pracownika banku, który w rozmowie telefonicznej przeprowadza "weryfikację", a jedną z wymaganych danych jest wspomniany numer. Poza tym należy chronić nasz numer PESEL również w sytuacjach codziennych - choćby w aptece.

