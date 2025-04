Polacy pokochali BLIK. Oszuści niestety też

Polacy uwielbiają BLIK, który stał się wygodną metodą płatności. Jeśli chcesz zrobić szybki przelew z natychmiastowym potwierdzeniem - na przykład znajomemu, ale też płacąc w sklepie albo w internecie - to trudno o prostszą metodę. Korzystanie z BLIK-a jest banalnie proste i możliwe, że właśnie ta prostota może z jednej strony uśpić naszą czujność, a z drugiej - wręcz przeciwnie, rodzić obawy, że coś mogło pójść nie tak. Taka niejasność jest dla oszustów idealnym polem do działania.

Wielu Polaków słyszało już o oszustwach na BLIK-a. Jego ofiarą padły m.in. osoby, do których napisali "znajomi" na Messengerze. Ofiary nie wiedzą, że konta tych znajomych zostały przejęte i piszą z nich cyberprzestępcy. Prośba o szybką pożyczkę od bliskiej osoby często spotyka się z natychmiastową reakcją bez telefonicznej ani tym bardziej osobistej weryfikacji. Wiele osób zna już ten schemat oszustwa, dlatego przestępcy starają się zmienić strategię. Wykorzystywane są do tego różnego rodzaju wiadomości i strony phishingowe. Jak one wyglądają i do czego nas namawiają?

Uważaj na takie e-maile. To próba wyłudzenia danych

Jak informują eksperci z CERT Polska, oszuści wysyłają e-maile do osób z całej Polski, informując w nich o konieczności natychmiastowego działania i strasząc blokadą dostępu do konta. To psychologiczna gra, która ma na celu wywołanie niepokoju i kucie żelaza, póki gorące. Użytkownik w dużym stresie może nie myśleć trzeźwo i wykonywać polecenia oszustów.

"W związku z podejrzaną aktywnością na Twoim koncie Blik, dostęp do konta został ograniczony z powodu podejrzenia oszustwa. Bez Twojej reakcji dostęp do Blik może zostać przerwany" - brzmi jedna z wiadomości od oszustów. Prosi ona o potwierdzenie danych osobowych i ich synchronizację z systemem. Poniżej znajduje się przycisk "Zabezpiecz moje konto Blik", którego kliknięcie prowadzi na stronę wyłudzającą dane. E-mail pochodzi rzekomo od "Blik Poland".

Na zrzutach ekranu widzimy specjalnie spreparowaną witrynę internetową do wyłudzania danych osobowych pod pozorem "fakturyzacji" czy stawiania "pierwszych kroków z Blikiem". Formularz prosi o wprowadzenie imienia, nazwiska, e-maila i numeru telefonu, a kolejna strona bez ogródek wyświetla pole tekstowe z podpisem "Wprowadź 6-cyfrowy kod z aplikacji bankowej".

Ciemna psychologia. Jak działają oszuści na BLIKa?

"Pamiętajcie, że BLIK służy wyłącznie do płacenia. Potwierdzając transakcję w aplikacji bankowej sprawdzajcie czy opis i kwota są poprawne" - ostrzega CERT Polska. Nawet bowiem, jeśli złapiemy się na pierwszy etap oszustwa, to mamy jeszcze ostatnią deskę rachunku - możemy nie potwierdzić przekazu BLIK w aplikacji banku. Zanim wpiszemy kod PIN do autoryzacji, sprawdźmy dane przelewu i jego kwotę. Oczywiście gdy wierzymy, że przekazujemy środki bliskiemu znajomemu, albo działamy w stanie pobudzenia emocjonalnego, czerwona lampka może się nie zapalić w odpowiednim momencie.

Oszuści często straszą ofiary, że doszło już do jakiegoś oszustwa i muszą one jak najszybciej zareagować. Żadne banki ani prawowite instytucje finansowe nie działają w taki sposób. Nie warto wpadać w pośpiech ani oddawać kontroli osobom po drugiej stronie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z bankiem bezpośrednio w oddziale lub dzwoniąc na infolinię - nawet jeśli oszust prosi, aby się nie rozłączać.

Sprawdź najpierw, czy wchodzisz na stronę banku z prawidłowego adresu URL i czy numer telefonu jest poprawny (nie korzystaj z linków ani numerów umieszczonych w wiadomościach e-mail ani podanych na niepokojących stronach). Jeśli nie wiesz, co zrobić - porozmawiaj najpierw ze znajomą, obytą technicznie osobą, do której masz zaufanie. Lepiej upewnić się 5 razy, niż potem żałować. W przeciwieństwie do zwykłego przelewu nie można już cofnąć przelewu BLIK. Szansa na odzyskanie pieniędzy jest niemal zerowa.

Nie musisz działać w pośpiechu, mimo że oszuści właśnie na to naciskają. To osoby wyszkolone w socjotechnice - manipulacji psychologicznej, która ma skłonić ofiary do postępowania zgodnie z ich wolą. Niestety, człowiek to najsłabsze ogniwo w bezpieczeństwie informatycznym. O ile na phishing, typosquatting (adresy URL z celowymi literówkami) czy złośliwe oprogramowanie reagują zwykle pakiety chroniące - antywirusy, a także zabezpieczenia wbudowane w przeglądarki i usługi poczty e-mail - o tyle ludzie są już dużo łatwiejsi do zmanipulowania. Warto więc podchodzić z dużą ostrożnością do wszystkiego, co wiąże się z płatnościami, a przede wszystkim - róbmy to na chłodno.

