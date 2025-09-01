Naukowcy znaleźli pradawną larwę robaka. Jej mózg przetrwał miliony lat!

Skamieniałości dinozaurów to kości zamienione w kamień, które jeśli są odpowiednio zachowane, możemy ułożyć w całość, dzięki czemu poznajemy historię tych zwierząt. Nie każda skamieniałość tak wygląda. Część z nich to odciski małych stworzeń pozostawione w skałach, jeśli jednak środowisko sprzyja, tak jak w przypadku tego odkrycia, możemy dowiedzieć się nieco więcej o dawnych gatunkach.

Skamieniałość sprzed milionów lat

W tym konkretnym przypadku właśnie tak się stało - zespół naukowców z Uniwersytetu w Durham odnalazł skamieniałość larwy robaka o nazwie Youti yuanshi sprzed 520 milionów lat z okresu kambryjskiego, w którym rozwijały się pierwsze grupy zwierząt, jakie znamy dzisiaj. Należy do grupy zwanej euarthropodami, w której skład wchodzą współczesne owady, pająki i kraby, i okazało się, że zachowały się jej wnętrzności oraz mózg dzięki procesowi fosylizacji.

Korzystając z zaawansowanych technik skanowania metodą tomografii rentgenowskiej synchrotronowej, naukowcom udało się stworzyć trójwymiarowe obrazy miniaturowych obszarów mózgu, gruczołów trawiennych pierwotnego układu krążenia, a nawet śladów nerwów obsługujących proste nogi i oczy larwy.

Anatomiczny przegląd Youti yuanshi Smith, Martin R.; Długie, Emma J.; Dhungana, Alavya; Dobson, Katherine J.; Yang, Jie; Zhang, Xiguang, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

- Kiedy marzyłem o skamieniałości, którą chciałbym najbardziej odkryć, zawsze myślałem o larwie stawonoga, ponieważ dane dotyczące rozwoju są niezwykle istotne dla zrozumienia ich ewolucji - powiedział dr Martin Smith, główny badacz. - Ale larwy są tak maleńkie i delikatne, że szanse na znalezienie jednej skamieniałości są praktycznie zerowe - a przynajmniej tak mi się wydawało.

Skamielina odkrywa nowe tajemnice ewolucji stawonogów

Badanie tej starożytnej larwy dostarcza kluczowych wskazówek na temat etapów ewolucji, które były niezbędne, aby proste stworzenia przypominające robaki przekształciły się w złożone stawonogi o wyspecjalizowanych kończynach, oczach i mózgu. Skamielina ta ujawnia pierwotny obszar mózgu zwany przedmózgowiem, który później ukształtował trzon segmentowanej i wyspecjalizowanej głowy stawonogów z różnymi przydatkami, takimi jak czułki, aparat gębowy i oczy.

Szczegóły tego typu pomagają również prześledzić, w jaki sposób współczesne stawonogi osiągnęły swoją niewiarygodną złożoność anatomiczną i różnorodność, stając się najliczniejszą grupą zwierząt współcześnie. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie wypełnia ważną lukę w naszej wiedzy na temat tego, w jaki sposób powstały stawonogi.

