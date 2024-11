Spis treści: 01 Oszustwo na Blika, czyli znajomy w potrzebie

Jedną z najpopularniejszych metod oszustw wśród cyberprzestępców jest podszywanie się pod znane nam osoby lub instytucje - czyli phishing. Czasami oszuści wykorzystują spreparowane strony internetowe, wysyłają nam nietypowe maile czy SMS-y, a ostatecznie zasada działania jest taka sama. Najpierw wzbudzają nasze zaufanie, następnie wykorzystują je do swoich celów, które głównie związane są ze zdobyciem środków finansowych.

Tak też działa popularne oszustwo na Blika, do którego wykorzystywane są np. komunikatory internetowe. W Polsce wiele osób korzysta z Messengera i to właśnie w tym miejscu możemy otrzymać nietypową wiadomość od znajomej osoby. Jak to działa? Przykładowy scenariusz, choć czasami w zmienionej formie, mógł przytrafić się większości z was.

Przebieg próby oszustwa zaczyna się dość niewinnie. Otrzymujemy wiadomość od znajomej osoby na Messengerze, najpewniej zaczynającą się od "Hej, jesteś?". Gdy zwrócona zostanie nasza uwaga, oszust przechodzi do sedna - "znajoma" osoba informuje nas, że musi coś pilnie załatwić, np. odebrać paczkę czy zapłacić jakiś ważny rachunek. Tak się jednak przykro składa, że zabrakło jej pieniędzy lub nie ma przy sobie karty płatniczej. Pyta się nas, czy mamy Blika i czy jesteśmy w stanie przesłać na szybko kilkaset złotych.

I tu zaczyna się właściwe oszustwo. My z reguły automatycznie chcemy takiej osobie pomóc, wszak może napisać do nas partner lub partnerka, rodzic czy dobry przyjaciel. Mogą to być osoby z którymi widzimy się regularnie, a nawet nasi domownicy. Przelanie kilkuset złotych w razie potrzeby traktujemy jako oczywistość. Podajemy kod Blik i... z pieniędzmi możemy się pożegnać, bo za sprawą stoi nie znana twarz, a oszust, który przejął dostęp do konta Messenger danej osoby.