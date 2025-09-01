Ten kościół waży 700 ton. Podnieśli go i przenieśli o 5 km
Kiruna, małe miasteczko na północy Szwecji, stało się świadkiem niezwykłej przeprowadzki. Mowa o historycznym kościele zbudowanym w 1912 roku i uznawanym za jeden z najważniejszych zabytków krajowej architektury. Został on ostatnio przeniesiony przez całe miasto, aby zrobić miejsce dla rozbudowującej się kopalni rudy żelaza.
Zamiast rozbierać budynek kawałek po kawałku lub ryzykować jego zniszczenie, zdecydowano się na imponujące rozwiązanie. Kościół został najpierw podniesiony, a następnie ustawiony na specjalnych samojezdnych transporterach modułowych, po czym powoli przesunięto go na nowe miejsce. Prace przygotowawcze i testy ruchu były przeprowadzane przez inżynierów z Mammoet i Veidekke, przy wsparciu szwedzkiej firmy górniczej LKAB i innych specjalistów.
Wielka wędrówka kościoła
Drewniany kościół, ważący 713 ton, został podniesiony na wysokość 1,3 metra, a następnie w dniach 19-20 sierpnia odbyła się jego "wielka wędrówka". Warto podkreślić, że przedsięwzięcie to wymagało ponad 1000 godzin starannego planowania, a budynek pokonał 5 km, poruszając się z prędkością zaledwie 0,5 km/h. Nic więc dziwnego, że wydarzenie przyciągnęło tysiące widzów, w tym samego króla Szwecji.
W trakcie transportu działający na miejscu system monitoringu zapewniał stabilność konstrukcji, a drogi zostały odpowiednio poszerzone, aby ten nietypowy obiekt się na nich zmieścił. Po dotarciu na nowe miejsce, kościół został ostrożnie opuszczony na przygotowane betonowe fundamenty. Nowa lokalizacja, pomiędzy cmentarzem a nowym centrum miasta, została wybrana tak, aby zachować charakter budynku i jego związek z otoczeniem.
Nie pierwszy i nie największy
Co więcej, kościół obrócono o 180 stopni, dzięki czemu ołtarz teraz zwraca się w stronę zachodnią, symbolicznie otwierając świątynię w stronę miasta i jego mieszkańców Relokacja Kościoła w Kirunie jest częścią szerszego projektu i jak dotąd przesunięto już 23 budynki w mieście, a kolejne, w tym sala parafialna i inne budynki kulturalne, czekają w kolejce na przeprowadzkę.
I choć przeniesienie tak dużego kościoła jest imponujące, warto zaznaczyć, że nie jest to rekord pod względem masy i w Księdze Rekordów Guinnessa jako najcięższy budynek przeniesiony w całości figuruje chiński budynek Fu Gang ważący prawie 20 000 ton. Warto też wspomnieć, że niedawno pisaliśmy o innym chińskim osiągnięciu, a mianowicie przeniesieniu w całości dużego fragmentu dzielnicy!