Zamiast rozbierać budynek kawałek po kawałku lub ryzykować jego zniszczenie, zdecydowano się na imponujące rozwiązanie. Kościół został najpierw podniesiony, a następnie ustawiony na specjalnych samojezdnych transporterach modułowych, po czym powoli przesunięto go na nowe miejsce. Prace przygotowawcze i testy ruchu były przeprowadzane przez inżynierów z Mammoet i Veidekke, przy wsparciu szwedzkiej firmy górniczej LKAB i innych specjalistów.

Wielka wędrówka kościoła

Drewniany kościół, ważący 713 ton, został podniesiony na wysokość 1,3 metra, a następnie w dniach 19-20 sierpnia odbyła się jego "wielka wędrówka". Warto podkreślić, że przedsięwzięcie to wymagało ponad 1000 godzin starannego planowania, a budynek pokonał 5 km, poruszając się z prędkością zaledwie 0,5 km/h. Nic więc dziwnego, że wydarzenie przyciągnęło tysiące widzów, w tym samego króla Szwecji.

W trakcie transportu działający na miejscu system monitoringu zapewniał stabilność konstrukcji, a drogi zostały odpowiednio poszerzone, aby ten nietypowy obiekt się na nich zmieścił. Po dotarciu na nowe miejsce, kościół został ostrożnie opuszczony na przygotowane betonowe fundamenty. Nowa lokalizacja, pomiędzy cmentarzem a nowym centrum miasta, została wybrana tak, aby zachować charakter budynku i jego związek z otoczeniem.

Nie pierwszy i nie największy

Co więcej, kościół obrócono o 180 stopni, dzięki czemu ołtarz teraz zwraca się w stronę zachodnią, symbolicznie otwierając świątynię w stronę miasta i jego mieszkańców Relokacja Kościoła w Kirunie jest częścią szerszego projektu i jak dotąd przesunięto już 23 budynki w mieście, a kolejne, w tym sala parafialna i inne budynki kulturalne, czekają w kolejce na przeprowadzkę.

I choć przeniesienie tak dużego kościoła jest imponujące, warto zaznaczyć, że nie jest to rekord pod względem masy i w Księdze Rekordów Guinnessa jako najcięższy budynek przeniesiony w całości figuruje chiński budynek Fu Gang ważący prawie 20 000 ton. Warto też wspomnieć, że niedawno pisaliśmy o innym chińskim osiągnięciu, a mianowicie przeniesieniu w całości dużego fragmentu dzielnicy!

