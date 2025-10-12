Statek kosmiczny Starship już w poniedziałek 13 października ponownie wystartuje z bazy Starbase w Teksasie. Elon Musk nie zraża się początkowymi porażkami w tym roku ze startem swojej rakiety.

Co tym razem Musk będzie testować?

Nadchodzący lot będzie bazował na udanych demonstracjach dziesiątego lotu testowego. W trakcie eksperymentów zostaną zebrane dane na potrzeby nowej generacji wzmacniacza Super Heavy, czyli kolejnej wersji rakiety nośnej dolnego stopnia, przeprowadzony zostanie także test wytrzymałości osłony termicznej statku kosmicznego Starship, a także zaprezentowane manewry, które będą symulować końcowe podejście górnego stopnia rakiety nośnej do przyszłego powrotu na lotnisko startowe, jak możemy przeczytać na stronie SpaceX.

- Głównym celem lotu testowego jest zmierzenie rzeczywistej dynamiki pojazdu, gdy silniki wyłączają się podczas przechodzenia między różnymi fazami - wyjaśnia SpaceX.

Kiedy odbędzie się start rakiety?

Okno startowe kolejnego lotu rakiety Starship firmy SpaceX, znanego jako lot 11, rozpocznie się w poniedziałek 13 października 2025 r. o godz. 18:15 czasu środkowoamerykańskiego. U nas będzie wtedy 01:15 dnia 14 października. Transmisja internetowa na żywo z lotu testowego rozpocznie się 30 minut przed startem, a obejrzeć ją będzie można na kanale X, na stronie internetowej spacex.com oraz w aplikacji X TV.

- Jak to bywa w przypadku wszystkich testów rozwojowych, harmonogram jest dynamiczny i prawdopodobnie ulegnie zmianie - ostrzega SpaceX.

Niedawny sukces SpaceX

Ostatni test przeprowadzony dwa miesiące temu okazał się jedną z najbardziej udanych misji bezzałogowych w 2025 roku. Ten lot na nowo rozpalił nadzieję na możliwość lotu na Marsa, do czego dąży Musk, a także na powrót NASA na Księżyc. Trzy wcześniejsze próby skończyły się przedwczesną eksplozją statku.

Starship, czyli największa rakieta

Ogromna konstrukcja ma łączną wysokość ponad 120 metrów, a ma być jeszcze większa - docelowo będzie miała wysokość około 150 metrów z udźwigiem nawet do 200 ton. Elon Musk wierzy, że dzięki niej uda się skolonizować Czerwoną Planetę.

Jeszcze do niedawna Musk twierdził, że SpaceX będzie chciało wysłać pierwszego Starshipa na Marsa pod koniec 2026 roku, jednak obecnie szanse na to zmalały do 50 proc. z powodu przeciągających się prac nad rakietą.

