Starship ponownie poleciał. Wielki sukces rakiety SpaceX.

SpaceX pracuje nad rakietą Starship od lat. Wcześniej w tym roku firma Elona Muska w trakcie testów zaliczyła serię porażek. Dziś w nocy, zgodnie z zapowiedziami, odbył się 10. lot orbitalny wielkiej konstrukcji i tym razem próby zostały zwieńczone powodzeniem.

10. lot orbitalny wielkiej rakiety Starship

SpaceX wystrzeliło rakietę Starship w nocy z wtorku na środę czasu w Polsce. Start odbył się ze stanowiska teksańskim Starbase, gdzie przeprowadzano wcześniej podobne próby. Po kilku minutach od rozpoczęcia misji doszło do separacji stopni. Tym razem booster Super Heavy nie został odzyskany i nie złapano go wielkimi ramionami umieszczonymi na wieży startowej, ale taki był plan. Firma testowała różne modyfikacje wprowadzone w konstrukcji i lądowanie odbyło się na oceanie.

Rozwiń

Rozwiń

Pełnym sukcesem zakończyły się także próby drugiego stopnia, który poleciał na orbitę okołoziemską. SpaceX z powodzeniem przeprowadziło zaplanowane testy. Wśród nich było odpalanie w kosmosie jednego z silników próżniowych Raptor oraz próba rozmieszczenia ładunku w postaci atrap satelitów Starlink, co możecie obejrzeć na poniższym filmie.

Rozwiń

Na koniec drugi stopień wrócił na Ziemię i wpadł do oceanu, gdzie eksplodował. Dzisiejsze testy rakiety Starship zakończyły się ogromnym sukcesem i jest to miła odmiana po serii porażek, które SpaceX poniosło w ciągu ostatnich miesięcy. Poprzednie próby kończyły się serią nieplanowanych eksplozji.

Rozwiń

SpaceX chce polecieć rakietą Starship na Marsa

Starship to ogromna rakieta o łącznej wysokości ponad 120 metrów, która ma umożliwić podróże na Marsa. Elon Musk wierzy, że konstrukcja pozwoli z czasem skolonizować Czerwoną Planetę. Kiedy odbędzie się pierwszy lot do tego celu?

Jeszcze jakiś czas temu Elon Musk twierdził, że SpaceX będzie chciało wysłać pierwszego Starshipa na Marsa pod koniec 2026 r. Obecnie uważa, że jest na to 50 proc. szans. Wynika to z faktu, że prace nad konstrukcją przeciągają się w czasie i firma musi jeszcze przeprowadzić wiele testów. W tym próbę tankowania drugiego stopnia na orbicie okołoziemskiej, bez czego długa podróż w kierunku Czerwonej Planety nie będzie możliwa.

Starship będzie jeszcze większy

Testowane obecnie wersje Starshipa to prototypy. Docelowo konstrukcja mająca być wykorzystywana komercyjnie będzie jeszcze większa. Pierwszy i drugi stopień połączone w całość będą miały wysokość około 150 metrów oraz pozwolą na wynoszenie ładunków w kosmos o wadze nawet do 200 ton.

Placówka Starbase, gdzie prowadzone są obecnie testy, ma zostać rozbudowana. Starshipy mają startować nie tylko z teksańskiego Boca Chica. Specjalne stanowisko SpaceX zbuduje również na Florydzie.

Wydrukować sobie dom. Fenomen 3D w budownictwie Przemysław Białkowski INTERIA.PL