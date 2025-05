Starbase. Elon Musk przekształca placówkę SpaceX w miasto.

Starbase to placówka firmy SpaceX, gdzie budowane są rakiety. Ponadto w tym miejscu przeprowadzane są testowe loty w kosmos. Elon Musk już od dłuższego czasu nosił się z pomysłem, aby przekształcić lokalizację w małe miasto . Ma w tym oczywiście własne cele i teraz dopiął swego.

Sam pomysł nie jest nowy, bo Elon Musk wspominał już o tym w 2021 r. Starbase znajduje się w Teksasie (niedaleko granicy z Meksykiem) na południu Stanów Zjednoczonych. Jest to placówka SpaceX , gdzie są budowane oraz testowane rakiety. Miasteczko rozrasta się i stało się miejscem zamieszkania dla wielu pracowników firmy.

W Starbase przeprowadzono referendum , którego wyniki miały zadecydować o przyszłości placówki. Większość mieszkających tam pracowników SpaceX (212 osób) przychyliło się do pomysłu Muska . Sześciu mieszkańców było przeciwnych. Do uzyskania statusu miasta potrzebne były 143 głosy.

W ten sposób Starbase może odseparować się od Hrabstwa Cameron. Elon Musk miał własne powody związane z utworzeniem własnego miasta i dotyczą one dalszego rozwoju projektów realizowanych przez SpaceX.

Firma Elona Muska pracuje obecnie nad największą rakietą na świecie o nazwie Starship. Do tej pory odbyła ona osiem prób lotów orbitalnych, z których jedne kończyły się fiaskiem, a inne dużymi sukcesami. SpaceX już wcześniej zapowiedziało, że chce zawnioskować o zwiększenie liczby startów z 5 do 25 na rok. Było to jednak kłopotliwe.