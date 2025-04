Padł nowy rekord. Tylu startów rakiet w ciągu 24 godzin nie było

Rakiety są wystrzeliwane w kosmos regularnie, ale jeszcze nigdy w historii w czasie 24 godzin nie odbyło się tak wiele lotów, co 28 i 29 kwietnia. W tych dniach padł nowy rekord w sektorze kosmicznym. W ciągu niespełna doby wystrzelono aż sześć rakiet. Dwie z nich to Falcony 9 należące do SpaceX.