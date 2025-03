Pierwsza rakieta orbitalna, która została wystrzelona z kontynentalnej Europy, rozbiła się w niedługo po starcie, donosi AFP. Wystrzelona z norweskiego kosmodromu Andoya rakieta Spectrum to dzieło niemieckiej firmy Isar Aerospace . Wcześniej lot był kilkakrotnie przekładany ze względu na warunki pogodowe.

Gdy w końcu doszło do startu, rakieta zaczęła dymić po bokach, a następnie rozbiła się, wywołując eksplozję, podaje AFP. "Po około 18 sekundach lotu Spectrum najwyraźniej doszło do utraty kontroli i lot został przerwany", komentuje SciNews.

Spectrum to dwustopniowa rakieta o wysokości 28 m. Ma ona 2 m średnicy. Podczas testów nie sprawdzano jej możliwości dotyczących przewożenia ładunków. Jednak jak wspomina space24.pl, podawano, że jest ona w stanie wynieść na niską orbitę okołoziemską (LEO) do 1 t ładunku, a na orbitę synchroniczną ze Słońcem (SSO) do 700 kg.