Wielka Brytania i Niemcy łączą siły w podboju kosmosu. Chcą uniezależnić Europę od USA

Kolejna współpraca kosmodromu SaxaVord Spaceport i RFA została ogłoszona po porozumieniu rządu Niemiec i Wielkiej Brytanii z października ubiegłego roku o pogłębieniu kooperacji obronnej obu państw. Warto dodać, że już w styczniu 2023 obie firmy podpisały wieloletnią umowę startową, która dawała wyłączny dostęp Niemcom do najbardziej wysuniętego na północ stanowiska startowego kosmodromu, Launch Pad Fredo, z testami stopnia podstawowego rakiety RFA One .

Jak podaje SaxaVord Spaceport w swoim oświadczeniu do współpracy z RFA, Wielka Brytania i Niemcy chcą objąć inicjatywę w celu zwiększenia ambicji europejskich członków NATO w zakresie startów kosmicznych. Podczas konferencji na SpaceComm, dyrektor generalny SaxaVord Spaceport wskazał, że Europa sama musi stawiać na rozwój własnych zdolności kosmicznych, w obliczu coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej , co jest uzasadnione. Na przykład dziś możliwości obronne państw w dużej mierze zależą od rekonesansu z wykorzystaniem zwiadu satelitarnego.

SaxaVord Spaceport jest pierwszym prywatnym portem pionowego startu w Europie, który uzyskał wszystkie licencje Civil Aviation Authority . Znajduje się na wyspie Unst na północy Wielkiej Brytanii. Ma pozwolić na wykonywanie orbitalnych lotów testowych oraz wynoszenie niewielkich ładunków na niską orbitę okołoziemską. Pierwszy lot z wykorzystaniem rakiety RFA One planowany jest na ten rok.

Miejsce to może być kolejnym oknem Europy na podbój kosmosu. Do tej pory m.in. loty Europejskiej Agencji Kosmicznej wykorzystywały np. kosmodrom Hylas-1 w Gujanie Francuskiej. W następnych latach uruchomione mają zostać nowe stacje w Europie. Obok SaxaVord Spaceport może to być Spaceport Sweden w szewdzkiej Kirunie.