Project Kuiper. Amazon umieszcza pierwsze satelity na orbicie.

Podczas gdy satelity ukończą proces podnoszenia orbity, będziemy patrzeć w przyszłość, aby osiągnąć ostateczny cel naszej misji: zapewnić kompleksową łączność sieciową. Ma to polegać na przesyłaniu danych z internetu, przez naszą infrastrukturę naziemną, do satelitów i w dół do anten terminali klientów, a następnie powtórzeniu czynności w drugą stronę