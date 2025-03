Starlink przyczyną sprzeczki w sieci

Wczoraj doszło do publicznej wymiany zdań między naszym ministrem spraw zagranicznych, Radosławem Sikorskim, a Elonem Muskiem, właścicielem firmy SpaceX, dostarczającej system Starlink. Sikorski zasugerował, że jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, Polska będzie zmuszona poszukać alternatywnych dostawców usług satelitarnych dla Ukrainy. W odpowiedzi Musk stwierdził, że Starlink jest niezastąpiony, a wkład finansowy Polski stanowi jedynie niewielką część kosztów. I choć potem wycofał się już ze swoich sugestii i zapewnił, że nie odetnie Ukrainie dostępu do swojego systemu, warto się zorientować w alternatywach, gdyż miliarder jest znany z tego, że często zmienia zdanie.

Czym jest Starlink i dlaczego system jest niezbędny w Ukrainie?

Starlink to satelitarny system komunikacyjny, który zapewnia dostęp do internetu na całym świecie bez korzystania z kabli światłowodowych. Wykorzystuje do tego satelity znajdujące się na niskiej orbicie, umożliwiając korzystanie z internetu tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. W Ukrainie po rozpoczęciu wojny tradycyjna łączność została zniszczona, system Starlink umożliwia zarówno ludności cywilnej, jak i wojsku korzystanie z szerokopasmowego internetu.

Starlink działa o wiele szybciej niż dotychczasowe systemy satelitarne, ponieważ nie wymaga wysyłania danych z powrotem do naziemnej stacji. Dzięki temu osiąga prędkość pobierania między 100 Mb/s a 200 Mb/s oraz opóźnień na poziomie 20 ms w większości lokalizacji. Siecią satelitów systemu opleciona jest orbita wokół całego globu, w każdym miejscu można więc korzystać z szerokopasmowego internetu bez dostępu do światłowodu. Korzystanie z tego satelitarnego systemu komunikacji jest płatne, w przypadku Ukrainy udział w tym ma również Polska.

Jakie są alternatywy dla Starlinka? Plan krótko i długoterminowy

W obliczu zmian polityki Stanów Zjednoczonych europejscy politycy zaczęli się zastanawiać nad alternatywami dla Starlinka. Jednym z projektów, który ma uniezależnić Europę od systemu staelit USA jest Govsatcom. Ma się on opierać na istniejących już satelitach prywatnych i wojskowych i można go wprowadzić do użycia do końca roku 2025. Govsatcom nie będzie jednak tak wydajny, jak Starlink, ale może stanowić dobrą alternatywę na okres przejściowy.

W tym czasie UE dokończy pracę nad własnym systemem satelitarnym IRIS², który ma składać się z 290 satelitów. Jednak jego pełna operacyjność planowana jest dopiero na 2030 rok. Do tego czasu Europa będzie korzystać z Govsatcom.

Inne alternatywy dla systemu Muska

Obecnie już istnieje potencjalny zamiennik dla systemu Muska. Jest nim OneWeb, należący do francusko-brytyjskiego operatora satelitarnego Eutelsat. OneWeb oferuje zasięg obejmujący Europę i jest już częściowo wdrożony w Ukrainie. Podobnie działa hiszpański Hispasad czy SES. Na razie mają one mniejszą przepustowość niż Starlink, ale szybko się rozwijają i mogą stanowić dla niego alternatywę. Starlinka goni również projekt Amazon's Project Kuiper, który planuje umieścić na orbicie ponad 3 000 satelitów. Jednak jest to firma amerykańska, która nie zapewni Europie uniezależnienia się od USA.

