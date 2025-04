Wojna w Ukrainie pokazała, że nie można prowadzić działań na froncie bez bezpiecznej i odpornej na cyberataki sieci komunikacyjnej takiej jak np. Starlink. Przypominamy, że rosyjska armia opracowała niesamowicie skuteczne metody na zakłócanie wszelkiej komunikacji wojskowej . Dotyczy to również nawigacji GPS.

Niemcy chcą się uniezależnić od USA, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Waszyngton docelowo opuści NATO i wówczas kraje Europy będą musiały same zapewnić sobie bezpieczeństwo, a wtedy na wagę złota będzie właśnie kosmiczny internet. Potwierdza to również fakt, że niedawno przedstawiciele europejskiej sieci satelitarnej Eutelsat przyznali, że ich technologia nie jest w stanie całkowicie zastąpić amerykańskich terminali Starlink w ukraińskiej armii.