SpaceX wraz z rakietą Falcon 9 ustanowiło w przemyśle lotów kosmicznych nowe granice. Przy okazji firma Elona Muska ma w zasadzie monopol dla wynoszenia ładunków w kosmos po w miarę niskich kosztach. Tymczasem na etapie prac znajduje się Neutron, nad którym pracują inżynierowie Rocket Lab. Kiedy odbędzie się pierwszy lot tej konstrukcji?

Rocket Lab chce wystrzelić rakietę Neutron jeszcze w 2025 roku

Rocket Lab przerwało milczenie w kwestii rakiety Neutron, którą zapowiedziano już kilka lat temu (w 2021 r.). Jej pierwszy lot miał odbyć się w zeszłym roku, ale terminu nie dotrzymano. Firma postanowiła więc uspokoić inwestorów i przekazała nowe informacje związane z tym projektem.

Neutron to duża rakieta, która powinna odbyć pierwszy lot jeszcze w tym roku. Tak twierdzi Rocket Lab, które kilka tygodni temu przekazało, że prace nad samą konstrukcją oraz platformą do jej wystrzeliwania znajdują się na zaawansowanym etapie.

Wizja artystyczna rakiety Neutron firmy Rocket Lab. Rocket Lab materiały prasowe

Pierwsze wystrzelenie rakiety Neutron ma odbyć się w drugiej połowie 2025 r. Przy okazji Rocket Lab zakupiło barkę o długości 120 metrów o nazwie Return on Investment. Na jej pokładzie mają odbywać się lądowania. Firma wierzy, że nastąpi to już w 2026 r. Choć w rzeczywistości mówi się, że dojdzie do kolejnych opóźnień. W tym dotyczących pierwszego startu, którego szanse w tym roku są niewielkie.

Warto jednak dodać, że podczas pierwszego lotu Neutrona nie jest planowane lądowanie na barce. Rakieta po starcie ma wpaść do oceanu, ale ma to odbyć się na "miękko".

Rakieta Neutron Rocket Lab może przełamać monopol SpaceX

Neutron to dwustopniowa konstrukcja, która będzie w części odzyskiwana. W ten sposób Rocket Lab będzie w stanie znacząco zredukować koszty startu, co udało się wcześniej dokonać SpaceX.

Nowa rakieta Rocket Lab jest wysoka na ponad 40 metrów i ma dziewięć silników Archimedes. Neutron ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki ważące do 13 ton. W przypadku dalszych misji (na Marsa i Wenus) ma to być do 1,5 tony.

Ciekawie rozwiązano system ładowni. Znajdujące się tu dwie owiewki są otwierane na boki. Po wypuszczeniu ładunku mają się zamykać i w ten sposób cała konstrukcja ma wracać na Ziemię. Jest to inne rozwiązanie w porównaniu do Falcona 9 firmy SpaceX, gdzie te elementy odpadają i potem dochodzi do zwolnienia drugiego stopnia.

