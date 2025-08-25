mObywatel wzbogacany jest w nowe funkcje i tym razem własne udogodnienia zaproponował resort sprawiedliwości. Ministerstwo kierowane przez Waldemara Żurka zaproponowało projekt, który doceni mnóstwo Polaków. Są to księgi wieczyste, do których dostęp będzie można uzyskiwać bezpośrednio z popularnej aplikacji. Co będzie można zrobić?

Księgi wieczyste w aplikacji mObywatel wyszukasz po numerze PESEL

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby baza ksiąg wieczystych została połączona z platformą mObywatel. To znacząco ułatwi dostęp do wyciągów czy odpisów, które będzie można łatwo wyszukać, a następnie pobrać. Obecnie jest to utrudnione i pomysł resortu ma to na celu ułatwić.

Co bardzo ważne, księgi wieczyste z poziomu mObywatela będzie można wyszukiwać w prosty sposób. Na przykład po numerze PESEL, a więc nie trzeba będzie dysponować pełnym numerem przypisanym do nieruchomości. Oczywiście prawdopodobnie dotyczy to wyłącznie aktów należących do danej osoby. Raczej trudno sobie wyobrazić, aby było możliwe przeszukiwanie dokumentów należących do innych.

Na razie trwają pewne prace związane z wprowadzeniem takiej nowości, która będzie musiała przejść proces legislacyjny. Dlatego taka funkcja nie pojawi się w krótkim czasie. Zakłada się, że mObywatel może otrzymać integrację z bazą ksiąg wieczystych najwcześniej w pierwszym kwartale 2026 r.

mObywatel dostał w tym roku mnóstwo nowości

Ten rok dla platformy mObywatel był naprawdę udany. Kilka tygodni temu została udostępniona ogromna aktualizacja aplikacji, która wprowadziło duże zmiany w interfejsie użytkownika i obsługę ciemnego motywu. Dodano także długo wyczekiwaną legitymację osób niepełnosprawnych. Wcześniej w tym roku wprowadzono wiele innych dokumentów i usług, które sprawiły, że korzystanie z oprogramowania stało się jeszcze przyjemniejsze.

Na tym nie koniec, bo na ten rok przygotowano kilka innych ciekawych nowości. Już od września ma być dostępny moduł mStłuczka, który pozwoli na szybkie załatwianie spraw w przypadku wystąpienia kolizji. Następnie mamy możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem czy czatbota, a więc cyfrowego asystenta ułatwiającego nawigację po aplikacji i załatwianie spraw. Nowością będzie także mObywatel Junior.

''Wydarzenia'': ''mStłuczka'' - nowa funkcja w mObywatelu. Pomoże w przypadku kolizji drogowej Polsat News Polsat News